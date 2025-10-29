Direkt am Balkan: Das ist das beste All-Inclusive-Hotel in Europa

Luxus am Mittelmeer: Das Ikos Odisia auf Korfu setzt sich gegen namhafte Konkurrenz durch und sichert sich den begehrten Titel als Europas bestes All-inclusive-Resort.

Das Ikos Odisia auf Korfu hat erneut die höchste Auszeichnung bei den World Travel Awards 2025 errungen und wurde zum besten All-inclusive-Hotel Europas gekürt. Die World Travel Awards gelten als Maßstab für Exzellenz in der Reise- und Tourismusbranche und zeichnen hervorragende Leistungen bei Hotels, Fluggesellschaften und Reisezielen aus. In der Branche werden sie häufig als „Oscar der Reisebranche“ bezeichnet. Die 1993 von Graham Cooke ins Leben gerufene World Travel Awards Organization ermittelt die Preisträger durch eine Kombination aus Online-Abstimmungen von Branchenexperten und Verbrauchern sowie durch Bewertungen einer Fachjury.

Starke Konkurrenz

Laut dem österreichischen Nachrichtensender „oe24“ konnte sich das Luxusresort gegen namhafte Mitbewerber aus mehreren Ländern durchsetzen. Unter den Konkurrenten befanden sich renommierte Anlagen wie das Aldemar Olympian Village und das Creta Maris Resort aus Griechenland, das Club Med Da Balaia und das Dreams Madeira Resort Spa & Marina aus Portugal, das Concorde De Luxe Resort und das DoubleTree by Hilton Antalya Kemer aus der Türkei sowie das VOI Floriana Resort aus Italien.

Luxuriöses Angebot

An der Westküste Korfus in einer idyllischen Bucht gelegen, bietet das Ikos Odisia seinen Gästen luxuriöse Suiten, eine Auswahl an Restaurants, einen exklusiven Strandbereich sowie diverse Freizeitaktivitäten von Segeln über Yoga bis hin zu umfassenden Spa-Angeboten. Der wiederholte Erfolg des Resorts unterstreicht die zunehmende Relevanz Griechenlands im europäischen Luxussegment. Nach Angaben von „oe24“ hat Griechenland das traditionelle All-inclusive-Konzept grundlegend weiterentwickelt und setzt nun verstärkt auf Premium-Urlaubserlebnisse mit individueller Betreuung und Nachhaltigkeitsinitiativen. Das Ikos Odisia verkörpert diesen Wandel und repräsentiert eine neue Generation von All-inclusive-Resorts, die Luxus mit authentischen Erlebnissen verbinden.

