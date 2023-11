Discobesuch mit Folgen: Drei stark betrunkene Partygäste festgenommen

Ein nächtlicher Ausbruch von Gewalt und Rassismus in Feldkirch: Drei Geschwister, stark alkoholisiert, lieferten sich ein handfestes Duell mit den Einsatzkräften der Polizei. Der Vorfall, der mit der Festnahme aller drei endete, hinterließ sowohl auf Seiten der Polizei als auch bei den Geschwistern Verletzte.

In den frühen Morgenstunden vor einem Lokal in Feldkirch eskalierte eine Auseinandersetzung. Ein 23-jähriger Mann verhielt sich nicht nur extrem aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, sondern äußerte auch rassistische Bemerkungen. Trotz mehrfacher Aufforderungen, sich zu beruhigen, blieb der junge Mann unbeeindruckt. Die Situation zwang die Beamten schließlich, den Mann mit Körperkraft zu überwältigen und festzunehmen.

Doch die Situation geriet weiter aus dem Ruder. Die 25-jährige Schwester des Festgenommenen versuchte, die Polizisten an der Ausführung ihrer Pflicht zu hindern. Mit einem Fußtritt gegen einen Beamten machte sie ihre Absicht deutlich. Ihr Widerstand endete jedoch ebenfalls in einer Festnahme. In ihrer Verzweiflung ließ sie sich zu Boden fallen und schrie lautstark.

Die Situation verschärfte sich weiter, als der 27-jährige Bruder der beiden bereits Festgenommenen sich in die Amtshandlung einmischte. Inzwischen waren sechs Polizeistreifen vor Ort, und auch er wurde in Gewahrsam genommen.

Auseinandersetzung forderte ihren Tribut

Zwei Polizisten wurden durch die Gegenwehr des 23-Jährigen und den Fußtritt der 25-Jährigen verletzt. Auch die beiden Brüder trugen Abschürfungen davon. Alkoholtests, die mit den Geschwistern durchgeführt wurden, bestätigten, dass alle stark alkoholisiert waren.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden die drei Geschwister nun bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch und bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt. Ein Vorfall, der Fragen aufwirft und uns daran erinnert, dass Gewalt und Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz haben sollten.