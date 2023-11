„Scheiß Österreicher“: Türke rastet in Wiener Garage komplett aus!

Ein verstörender Vorfall ereignete sich in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums im 22. Bezirk von Wien, als ein Mann eine Reihe von aggressiven und beleidigenden Handlungen beging. Augenzeugenberichten zufolge schrie der Mann, machte Anstalten, gegen Autos zu treten und spuckte diese an. Er beleidigte sogar eine ältere Dame.

Ein Zeuge des Vorfalls berichtete, dass er gerade mit seinen Einkäufen in die Tiefgarage gekommen sei, als er die verstörenden Szenen miterleben musste. „Der Mann schrie eine Frau an und behauptete, dass die Türken dafür verantwortlich seien, dass es die Österreicher noch gäbe, weil sie so viele Kinder bekämen“, erzählte der Zeuge und fügte hinzu, dass der Mann weiterhin sagte: „Ihr gehört alle gefic**.“

beschimpft und beleidigt

Ein anderer Passant versuchte, den aufgebrachten Mann zu beruhigen, wurde jedoch ebenfalls von ihm beleidigt. Als eine ältere Dame den Mann aufforderte, den Mund zu halten, reagierte er noch aggressiver. „Er schrie durch die Garage, dass er alle fick* und sie sich in ihr Auto setzen und verschwinden solle“, berichtete der Zeuge.

Nach einer Weile zog sich der tobende Mann zurück und betrat das Einkaufszentrum, während er weiterhin Beschimpfungen ausstieß. Es bleibt unklar, was den Mann zu diesem Ausbruch veranlasst hat, aber die beteiligten Personen werden die Szenen wahrscheinlich nicht so schnell vergessen.

Der Zeuge äußerte seine Erleichterung, dass der Vorfall nicht eskaliert war, und zeigte Betroffenheit über das Verhalten des Mannes. „Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist. Der Mann war völlig außer Rand und Band und hat sogar eine ältere Dame aufs Übelste beschimpft. So etwas ist unterste Schublade“, sagte er und fügte hinzu, dass er die Polizei nicht verständigt hatte, weil er glaubte, dass es nichts bringen würde. „Ich hoffe, dass ich diesem Mann nicht mehr begegnen muss. Nicht einmal beim täglichen Einkauf ist man vor Irren sicher“, schloss er.