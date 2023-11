Neue Parkstrafe in Wien: Zoran muss knapp 500 Euro zahlen!

Ein Bewohner Wiens wird mit einer Riesen-Gebühr von 495 Euro konfrontiert, nachdem er kurz vor einer Einfahrt in Floridsdorf gestoppt hat. Die Nachricht erreichte ihn in Form eines Briefs, und nun äußert sich der Verfasser zu den Hintergründen.

Wien-Floridsdorf: Täglich düst der 28-jährige Pizza-Zusteller Zoran durch Wien, um sicherzustellen, dass bestellte Speisen nicht nur warm, sondern auch zügig beim Kunden ankommen. Doch am 17. Oktober geriet er wegen eines kurzen Stopps vor einer Einfahrt in der Pragerstraße 94-96 in die Verlegenheit: Nun soll er stolze 495 Euro zahlen. Einen Monat später flatterte ihm per Post sogar eine Klageandrohung ins Haus.

Am Montag erreichte den Essenslieferanten ein Schreiben von der Firma „D-22 Construction“, in dem er aufgefordert wurde, 495 Euro zu zahlen und eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Er hatte lediglich zwei Tage Zeit, dies zu erledigen. Ab Donnerstag droht Zoran eine noch höhere Summe: Bis Montag werden angeblich 599 Euro fällig. Falls keine Zahlung erfolgt, wird der Fall anschließend vor Gericht geklärt.

Druck per Post aus

Auf die Anfrage von „Heute“ äußerte sich der Verfasser des Briefes von der Firma „D-22 Construction“ folgendermaßen: „Wir sind Mieter in der Prager Straße. Diese Liegenschaft wird für das Abstellen von Fahrzeugen von uns untergemietet. Zudem verkehren dort Lkw und andere Baufahrzeuge. Leider kam es immer häufiger vor, dass die Einfahrt zu der Liegenschaft, trotz sehr guter Beschilderung, verparkt wurde und berechtigte Fahrzeuge keine Möglichkeit hatten das Grundstück zu befahren.“

Laut der Firma sei die Zufahrt „so oft zugeparkt, dass wir schon Beschwerden von unseren Mietern bekommen haben“. Komisch: „D-22 Construction“ bekräftigt, dass die „Beweisfotos“ aus dem Klagebrief von belästigten Parkplatz-Kunden kämen, „welche an der Einfahrt zum Grundstück gehindert wurden“. Deshalb „wurden wir dazu angehalten, entsprechende Abmahnschreiben zu versenden“.