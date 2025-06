Disneyland-Frechheit: Familie zahlt 815 Euro für ein Prinzessinnen-Frühstück

Ein Frühstück für fünf Personen im Disneyland sorgt für Schnappatmung: Fast 940 Dollar kostete das royale Vergnügen mit Disney-Prinzessinnen – inklusive Trinkgeld.

Ein Vater teilte auf der Plattform X (ehemals Twitter) sein Entsetzen über eine Frühstücksrechnung aus Disneyland, die für fünf Personen knapp 940 Dollar (etwa 815 Euro) betrug.

„Prinzessinnen-Frühstück in Disneyland mit den Kindern. Ich hätte fast meinen Kaffee ausgespuckt“, schrieb der Nutzer John zu dem Foto der Quittung. Für die zwei Kinder und drei Erwachsenen schlug jede Person mit rund 187 Dollar (163 Euro) zu Buche – inklusive eines großzügigen Trinkgelds von 150 Dollar.

In den Kommentaren präsentierte der Vater auch einen Eindruck vom kulinarischen Gegenwert: Sein Teller zeigte Rindersteak, gefülltes Ei, Spargel und Garnelen, dazu gab es in der Runde lediglich einen alkoholischen Cocktail.

Der Besuch im weltberühmten Themenpark ist zwar der Traum vieler Kinder, stellt für Eltern jedoch oft eine finanzielle Herausforderung dar. Die Preise für alltägliche Angebote erreichen in Disneyland schwindelerregende Höhen – dennoch bleibt der Besucherstrom ungebrochen.

Die Höhe der Frühstücksrechnung löste in den sozialen Medien ungläubige Reaktionen aus. „Es gibt keine Mahlzeit auf der Welt, die so viel wert ist“ und „Mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll“ lauteten nur einige der fassungslosen Kommentare.

Royales Frühstückserlebnis

Auf seiner offiziellen Website bewirbt Disney das Angebot als „unvergessliches dreigängiges Frühstück mit magischen Begegnungen mit den liebsten Disney-Prinzessinnen“. Die Speisekarte umfasst Vorspeisen wie Mini-Hummersandwiches und Beignets sowie ein Dessert.

Während Kinder sich über Hühnchen mit M-förmigen Waffeln freuen dürfen, können Erwachsene zwischen gefüllten Eiern, Würstchen oder Makkaroni mit Käse und Trüffeln wählen.

Kritische Reaktionen

Laut offiziellen Angaben beginnt der Preis für das royale Frühstückserlebnis bei 123 Euro pro Person. Diese Transparenz veranlasste viele X-Nutzer zu kritischen Kommentaren gegenüber dem überraschten Vater. „Bruder, der Preis wird dir bei der Reservierung klar angezeigt. Wenn du überrascht bist, ist das dein Problem“, schrieb ein User.

Ein anderer meinte trocken: „Du hättest eine ungefähre Vorstellung haben sollen, wie viel das alles kosten würde.“

Preisentwicklung bei Disney-Erlebnissen

Die teuren Premium-Angebote in Disney-Parks sind Teil eines größeren Trends. Allein im Disneyland Paris stiegen die Preise für das Frühstück mit Prinzessinnen im Restaurant Auberge de Cendrillon seit 2019 um rund 20 Prozent – von 49 Euro auf aktuell 60 Euro für Erwachsene und von 39 Euro auf 40 Euro für Kinder. Auch andere exklusive Erlebnisse wie das Buffet im Plaza Gardens Restaurant wurden teurer und kosten mittlerweile 80 Euro pro Erwachsenem.

Trotz der kontinuierlichen Preissteigerungen bleibt die Nachfrage für diese besonderen Erlebnisse bemerkenswert hoch. Frühzeitige Reservierungen für die Charakter-Frühstücke werden dringend empfohlen, da die Plätze schnell ausgebucht sind.

Für preisbewusste Familien gibt es allerdings deutlich günstigere Alternativen: In Disney-Hotels oder im Disney Village können Besucher für unter 35 Euro pro Person frühstücken, etwa bei McDonald’s, Starbucks oder in klassischen Brasserien – ein Bruchteil dessen, was für das exklusive Drei-Gänge-Menü mit Prinzessinnen verlangt wird.