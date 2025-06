Nicht für Innovationen: Warum Apple-Fans wirklich neue iPhones kaufen

Defekte Geräte statt neue Features: Warum Apple-Nutzer wirklich neue iPhones kaufen. Obwohl Apple keine offiziellen Verkaufszahlen mehr veröffentlicht, gehen Analysten davon aus, dass der Konzern jährlich Hunderte Millionen neue iPhones absetzt. Doch was treibt die Kunden tatsächlich zum Neukauf?

Laut einer aktuellen Erhebung von 9to5Mac sind es überraschenderweise nicht die neuesten Funktionen, sondern hauptsächlich defekte oder mangelhafte Geräte, die Konsumenten zum Austausch bewegen.

Das Marktforschungsunternehmen CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) hat in einem kürzlich veröffentlichten Bericht die Kaufmotive genauer untersucht. Die CIRP-Mitbegründer Michael Levin und Josh Lowitz kommen zu einem bemerkenswerten Ergebnis: „Vier von zehn Käufern gaben an, ihr neues iPhone wegen Problemen mit dem Vorgängermodell erworben zu haben. Die alten Geräte funktionierten zwar noch, waren aber zu langsam, hatten Displayschäden, schwächelnde Akkus oder erfüllten einfach nicht mehr die Erwartungen.“

Weitere 27 Prozent der Befragten ersetzten ein Gerät, das komplett ausgefallen, verloren gegangen oder gestohlen worden war.

Überraschende Kaufmotive

Diese Zahlen stehen in einem interessanten Kontrast zu Apples Marketingstrategie. Trotz enormer Investitionen in die Bewerbung neuer Modelle und die Entwicklung innovativer Technologien scheint dies nur einen kleinen Teil der Käuferschaft zu beeindrucken. Lediglich 13 Prozent der iPhone-Käufer in den USA gaben an, ihr Smartphone wegen neuer Funktionen aufgerüstet zu haben.

In dieser Gruppe finden sich auch ehemalige Android-Nutzer, die hauptsächlich wegen der einfacheren Kommunikation mit iOS-Nutzern gewechselt haben.

Defekte statt Innovation

Die Ergebnisse der CIRP-Studie sind einerseits naheliegend – natürlich tauschen viele ihr Telefon aus, wenn das alte nicht mehr einwandfrei funktioniert. Andererseits überrascht, wie wenige Kunden tatsächlich wegen technischer Neuerungen zugreifen. Selbst die genannten 13 Prozent umfassen noch jene Nutzer, die von Android wechseln – oft nur wegen des Messaging-Dienstes iMessage.

Natürlich sind 13 Prozent bei Hunderten Millionen verkaufter Geräte pro Jahr keine vernachlässigbare Größe.

Verglichen mit jenen Käufern, die aufgrund von Defekten, Akkuproblemen oder Beschädigungen ein neues Gerät erwerben, wirkt dieser Anteil jedoch erstaunlich gering.

Langlebigkeit als Stärke

Interessanterweise deuten aktuelle Branchenanalysen darauf hin, dass iPhones nicht etwa schneller Defekte aufweisen als Konkurrenzprodukte. Im Gegenteil: Die durchschnittliche Nutzungsdauer von iPhones liegt mit etwa fünf Jahren im oberen Bereich des Marktes. Android-Nutzer hingegen neigen dazu, ihre Geräte früher auszutauschen, was oft mit dem Griff zu günstigeren Modellen zusammenhängt.

Diese lange Nutzungsdauer spiegelt sich auch in der beeindruckenden Zahl aktiver Apple-Geräte wider. Im ersten Quartal 2025 erreichte diese Kennzahl ein neues Allzeithoch von 2,35 Milliarden weltweit aktiven Apple-Geräten – eine Steigerung von 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Trotz stagnierender Innovationen und steigender Preise bleibt das iPhone das Zugpferd des Konzerns und verantwortet den größten Teil des Umsatzes.