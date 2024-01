In einer überraschenden Wendung bei den Australian Open wurde der weltbeste Tennisspieler Novak Djokovic im Halbfinale von Jannik Sinner besiegt. Djokovic äußerte sich selbstkritisch zu seiner Leistung und lobte seinen Gegner, während er einen vorausschauenden Blick auf das nächste Grand Slam Turnier warf.

Novak Djokovic, der derzeitige Spitzenreiter der Tenniswelt, musste eine bittere Niederlage gegen Jannik Sinner im Halbfinale der Australian Open hinnehmen. Sinner, der ein beeindruckendes Turnier spielte, hat Djokovic mit einem 3:1-Sieg übertroffen und steht nun verdient im Finale.

„Ich möchte Sinner gratulieren, der ein hervorragendes Turnier gespielt hat. Er hat mich übertroffen. Ich war schockiert über mein Niveau, ich habe nichts richtig gespielt. Das war eines der schlechtesten Spiele, die ich bei den Grand Slams bestritten habe. Lob an ihn, dass er einige Dinge besser gemacht hat als ich“, sagte Djokovic nach dem Spiel.

Djokovic, der seit Beginn des ersten Grand Slam nicht zufrieden mit seinem Spiel war, fügte hinzu: „Um ehrlich zu sein, habe ich das ganze Turnier nicht annähernd so gut gespielt, wie ich kann. Vielleicht gegen Manarino, aber die meisten Spiele habe ich nicht so bestritten, wie ich normalerweise in Australien spiele.“

Trotz seiner Selbstkritik lobte Djokovic den Italiener erneut und betonte, dass die Dinge anders gewesen wären, wenn er besser gespielt hätte. „Erstens, er hat sehr präzise serviert und auch gut zurückgespielt. Es ist schwer, alles zu beschreiben, aber es gibt viele negative Aspekte in meinem Spiel. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Vorhand, Rückhand, dem Return… Alles. Er war dominant in seinem Service.“

Djokovic denkt positiv

Mit Blick auf Roland Garros, den nächsten Grand Slam, äußerte sich Djokovic vorsichtig optimistisch: „Das ist noch weit weg. Wir werden sehen, wie die Spieler auf Sand spielen. Das ist eine völlig andere Oberfläche. Einige Spieler sind auf dieser Oberfläche favorisiert. Wenn Nadal spielt, dann ist er der Favorit, egal was passiert. Da sind auch Alcaraz und Sinner. Alle, die in den Top 10 sind, sind Favoriten, um zu gewinnen.“

Trotz der Niederlage bleibt Djokovic positiv und blickt auf seine Leistung zurück: „Mein Kopf ist heiß, es ist schwer für mich, jetzt eine tiefere Reflexion zu machen. Vielleicht kann ich das morgen und in ein paar Tagen tun, aber ich habe Grund, stolz auf alles zu sein, was ich hier getan habe. Es musste eines Tages enden, ich habe alles gegeben, was ich unter den gegebenen Umständen konnte. Er hat jetzt die Chance, seinen ersten Slam zu gewinnen… Dies ist eine besondere Stadt für mich, ich hoffe, dass ich mindestens noch einmal spielen und diese Emotionen durchleben kann.“

Mit dieser Niederlage endet auch Djokovics beeindruckende Serie von 33 aufeinanderfolgenden Siegen bei den Australian Open. Nun bleibt abzuwarten, wie er sich für das nächste Grand Slam Turnier vorbereiten wird.