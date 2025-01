Djokovic erklärt, warum er aufgeben musste!

Novak Djokovic’s Traum vom Finale der Australian Open ist geplatzt. Der Serbe musste sein Halbfinale gegen Alexander Zverev vorzeitig abbrechen.

Deutschlands Tennis-Star gewann den ersten Satz knapp im Tie-Break mit 7:6 (5). Doch dann die Überraschung: Djokovic, der mit 24 Grand-Slam-Titeln Rekordsieger ist, musste verletzungsbedingt aufgeben. Damit zog Zverev ins Finale ein – zum dritten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier.

Der 81 Minuten lange Satz schien Djokovic zu sehr zugesetzt zu haben, da sein linker Oberschenkel erneut Probleme bereitete. Damit musste der Serbe seine Hoffnungen auf den 25. Grand-Slam-Titel aufgeben. Gegner Zverev sowie die tausenden Fans im Stadion in Melbourne waren sichtlich geschockt, als Djokovic den Court verließ.

Wenig später brachte Djokovic dann Licht ins Dunkel und erklärte seine Beschwerden: „Ich habe seit dem Match gegen Carlos Alcaraz (im Viertelfinale, Anm.) keinen Ball geschlagen, also bis etwa eine Stunde vor dem heutigen Spiel“, erzählte der 37-Jährige. Trotzdem habe er zum Duell mit Zverev antreten wollen: „Ja, ich habe alles Mögliche getan, um den Muskelfaserriss, den ich habe, zu behandeln. Medikamente, das Band und die Arbeit mit den Physiotherapeuten haben bis zu einem gewissen Grad geholfen“, erklärte der Serbe. Für ein derart langes Match reichte es aber nicht.

Große Schmerzen

„Ende des ersten Satzes habe ich immer mehr Schmerzen gespürt. Es war einfach zu viel für mich in dem Moment. Ein unglückliches Ende, aber ich habe es probiert“, so Djokovic, der die Australian Open schon zehnmal gewinnen konnte.

Als der 37-Jährige gefragt wurde, ob er weitergespielt hätte, wenn er den ersten Satz gewonnen hätte, konnte Djokovic keine klare Antwort geben. „Ja, es hätte sein können. Wenn ich den Satz gewonnen hätte, hätte ich vielleicht versucht, ein paar Games, einen halben Satz, vielleicht einen Satz weiterzuspielen. Ich weiß es nicht. Es wurde immer schlimmer.“

Vor zwei Jahren zog Djokovic sich eine ähnliche Verletzung zu, kämpfte sich jedoch zum Grand-Slam-Titel in Melbourne. Diesmal war jedoch im Halbfinale Schluss. „Damals habe ich es besser in den Griff bekommen“, so Nole, der trotzdem zufrieden auf das Turnier zurückblickt. „Ich denke tatsächlich, dass ich sehr gut gespielt habe. Es ist ein sehr gutes Ergebnis angesichts der Umstände.“

Der Serbe ließ zum Schluss offen, ob dieses Halbfinal-Aus sein letzter Auftritt in Melbourne war. „Ich werde sehen müssen, wie die Saison verläuft. Ich möchte weitermachen. Wenn ich fit, gesund und motiviert bin, sehe ich keinen Grund, warum ich nicht zurückkommen sollte“, sagte der 37-Jährige.