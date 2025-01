Djokovic: Zverev lässt „mich bei Grand-Slam-Turnieren gewinnen“

Novak Djokovic steht kurz vor einem historischen Grand-Slam-Rekord. Er muss dafür das Halbfinale der Australian Open gegen Alexander Zverev meistern. Trotz seiner beeindruckenden Leistungen wird der Kampf durch eine Oberschenkelverletzung erschwert.

Novak Djokovic steht bei den Australian Open am Rande eines historischen Meilensteins im Tennis. Nur noch zwei Siege trennen den 37-jährigen Serben von seinem 25. Grand-Slam-Titel, einem Rekord in der Geschichte des Sports. Im Halbfinale trifft er auf den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev, mit dem er eine besondere sportliche Rivalität pflegt.

Herausforderung im Halbfinal-Duell

Nach einem anstrengenden Kraftakt gegen den 16 Jahre jüngeren Spanier Carlos Alcaraz, sicherte sich Djokovic seinen 50. Einzug in ein Grand-Slam-Viertelfinale. Trotz seines Erfolgs offenbarte Djokovic, dass er derzeit mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hat, hielt jedoch Details zurück und betonte die Notwendigkeit der Regeneration. Beim Interview auf dem Platz scherzte er in Hinblick auf sein bevorstehendes Match mit Zverev: „Wir haben eine Abmachung: So lange ich noch aktiv bin, lässt er mich bei Grand-Slam-Turnieren gewinnen.“

Erster Grand-Slam-Titel für Zverev?

In den bisherigen 12 Begegnungen dominierte Djokovic das Duell mit Zverev, indem er achtmal triumphierte. Bemerkenswerte Siege gelangen ihm unter anderem im Viertelfinale der French Open 2019. Bei den Australian Open und im Halbfinale der US Open 2021. Während Djokovic mit 24 Grand-Slam-Titeln der dominierende Spieler dieser Ära ist, wartet der aktuell zweitbeste Tennisspieler der Welt, Zverev, noch auf seinen ersten großen Erfolg bei einem der Majors. Sein bisher größter Triumph blieb der knappe Einzug ins Finale der US Open 2020, den er gegen Dominic Thiem verlor.