Drama in Oberösterreich: Schwester und Schwager mit Schusswunden aufgefunden

Ein Abschiedsbrief neben zwei leblosen Körpern – in Oberösterreich machten Angehörige einen erschütternden Fund. Die Ermittler vermuten eine Tötung auf Verlangen.

In Feldkirchen bei Mattighofen (Oberösterreich) hat sich ein erschütternder Vorfall ereignet. Ein Ehepaar entdeckte am Mittwochmorgen die leblosen Körper ihrer Verwandten in einem Wohnhaus. Bei den Verstorbenen handelt es sich um ein älteres Ehepaar, das Schussverletzungen aufwies. Neben den Toten fanden die Angehörigen auch einen Abschiedsbrief. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht dem Verdacht einer Tötung auf Verlangen nach.

Der tragische Fund wurde kurz vor 8 Uhr gemacht, als das Ehepaar nach seinen Angehörigen sehen wollte. Bei den Toten soll es sich um die Schwester und den Schwager der Finder handeln. Nach der Entdeckung wurde umgehend die Polizei verständigt.

Gesundheitliche Probleme

Nach ersten Erkenntnissen litten die Verstorbenen bereits seit längerer Zeit an gesundheitlichen Problemen, was möglicherweise mit dem hinterlassenen Abschiedsbrief zusammenhängt. Die genauen Umstände, insbesondere die Frage, wer zuerst erschossen wurde, sind noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Eine angeordnete Obduktion soll weitere Erkenntnisse zum Tathergang liefern. Die Spurensicherung am Tatort dauerte am Mittwoch noch an, während die Leichen bereits mittags für die gerichtsmedizinische Untersuchung abtransportiert wurden.