Drei auf einem Moped: Nächtlicher Raub endet mit Festnahme

Drei Personen auf einem Moped, ein verletzter Mann und eine gestohlene Tasche – was wie eine chaotische Urlaubsszene begann, endete mit einer Anzeige wegen Raubverdachts.

In der Nacht zum Sonntag bot sich Wiener Polizeibeamten in Wien-Donaustadt ein ungewöhnlicher Anblick: Drei Personen drängten sich auf einem einzigen Moped – ein Anblick, der eher an Urlaubsszenen in fernen Ländern erinnert. Die Beamten hielten das überladene Fahrzeug an der Kreuzung Rehlackenweg/Argonautenstraße an und nahmen die Insassen – zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren sowie eine 22-jährige Frau – vorläufig fest.

Der Vorfall hatte seinen Ursprung in einem Notruf gegen 2.45 Uhr. Polizeisprecherin Anna Gutt erklärte, dass die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Überfall in der Florian-Berndl-Gasse gerufen wurden. Dort trafen die Beamten der Inspektion Wagramer Straße auf einen 27-jährigen Mann mit deutlich sichtbaren Verletzungen an Armen und Beinen sowie einer Platzwunde im Gesicht. Das Opfer war kurz zuvor attackiert und seiner Umhängetasche beraubt worden.

⇢ Kampf um Wiens Radwege: E-Mopeds sollen auf die Straße verbannt werden



📍 Ort des Geschehens

Flucht auf Motorroller

Augenzeugen berichteten, dass mehrere Personen auf den Mann eingeschlagen hatten, bevor sie mit seiner Tasche auf einem Motorroller flüchteten. Das Trio wurde kurze Zeit später angehalten. Bei ihrer Befragung gaben die Festgenommenen an, es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, weil der 27-Jährige der Frau Annäherungsversuche gemacht habe, was bei ihren männlichen Begleitern auf Missfallen stieß.

Anzeige auf freiem Fuß

Zur Herkunft der Tasche, in der sich etwas Bargeld und die Ausweisdokumente des Opfers befanden, wollten sie keine Angaben machen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden der 18-jährige Staatenlose und die beiden österreichischen Staatsangehörigen wegen Raubverdachts auf freiem Fuß angezeigt.

Opfer ins Krankenhaus eingeliefert

Das 27-jährige Opfer mit kroatischer Staatsbürgerschaft musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeiangaben waren die Verletzungen zwar sichtbar, aber nicht lebensbedrohlich. Die mutmaßlichen Täter wurden im unmittelbaren Nahbereich des Tatorts auf dem überfüllten Moped festgenommen.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Tatverdächtigen gaben zwar zu, auf das Opfer eingeschlagen zu haben, machten jedoch keine Angaben zur geraubten Tasche mit Bargeld und Ausweisdokumenten.