Drei Axtschläge für Christus: So feiern Orthodoxe den Weihnachtszauber

Wenn der Badnjak brennt, beginnt die heilige Nacht: Orthodoxe Christen feiern den Vorabend des Weihnachtsfests mit tief verwurzelten Ritualen und symbolträchtigen Traditionen.

Orthodoxe Gläubige begehen am Vorabend des Weihnachtsfests nach julianischem Kalender den Heiligen Abend – den letzten Tag der Weihnachtsfastenzeit und zugleich freudigen Auftakt zum höchsten Fest der Christenheit. In familiärer Runde versammeln sich die Gläubigen beim traditionellen Fastenessen, um gemeinsam die Geburt Christi zu erwarten.

Der Tag beginnt mit einem der zentralen Rituale: dem Schneiden des Badnjak. In den frühen Morgenstunden macht sich der Hausherr auf, um diesen jungen Eichen- oder Zerreichenzweig zu holen. Sein Aufbruch wird traditionell von Schüssen aus Gewehren oder Böllern begleitet. Nach seiner Rückkehr lehnt er den Badnjak zunächst an die Hauswand, bevor dieser mit Einbruch der Dunkelheit feierlich ins Haus getragen und auf den Herd gelegt wird.

Der Badnjak trägt tiefe symbolische Bedeutung: Er repräsentiert das Holz, das die Hirten zur Geburtsstätte Jesu brachten und das der heilige Josef in der kalten Höhle entzündete. Gleichzeitig verweist er auf das Holz des Kreuzes Christi. Eine weitere Deutungsebene erschließt sich aus der Geschichte: Mit dem Verbrennen des Badnjak bekräftigten die zum Christentum konvertierten Gläubigen ihre Abkehr vom heidnischen Gott Badnje, dessen Bildnis aus Holz gefertigt war.

Nach ihrer Christianisierung warfen die Serben am Vorabend der Geburt des neuen Gottes symbolisch ihren alten Gott Badnje ins Feuer. Der Badnjak erfüllt zudem eine gemeinschaftsstiftende Funktion: Um ihn versammelt sich die Familie in Liebe und Eintracht, sein Licht soll die Dunkelheit des Unwissens vertreiben und die Anwesenden mit Freude, Anmut, Gesundheit und Wohlstand erfüllen.

Das Badnjak-Ritual

Das Holen des Badnjak folgt einem festgelegten Ritual: Der Hausherr begibt sich mit den Kindern in den Wald. Hat er einen passenden Baum gefunden, wendet er sich nach Osten, bekreuzigt sich dreimal und spricht ein Gebet, in dem er Gott, seinen Schutzpatron und das bevorstehende Fest erwähnt. Dann nimmt er die Axt zur Hand und beginnt, den Baum von der Ostseite her schräg einzukerben. Der Volksüberlieferung nach soll der Badnjak mit genau drei kräftigen Schlägen gefällt werden. Was die Axt nach dem dritten Schlag nicht durchtrennt hat, wird durch Brechen oder Drehen vollendet.

Beim Fällen ist darauf zu achten, dass der Baum direkt zu Boden fällt und sich nicht in anderen Bäumen verfängt. Zu Hause angekommen, wird der Badnjak neben der Eingangstür platziert, wo er bis zum Abend verbleibt. Dann wird er zerteilt und gemeinsam mit Stroh und dem Festbraten ins Haus gebracht. Das Stroh wird anschließend im gesamten Haus verteilt – ein weiteres symbolträchtiges Element der Feierlichkeiten.

Festliche Bräuche

Nach dem Hereinbringen von Festbraten, Badnjak und Stroh versammelt sich die Familie zum gemeinsamen Gebet. Sie singen das Troparion „Rozdestvo tvoje“, sprechen Gebete und gratulieren einander zum Fest und zum Heiligen Abend, bevor sie sich zum Mahl niedersetzen. Die traditionelle Speisefolge umfasst Bohneneintopf, frischen oder getrockneten Fisch sowie weitere Fastenspeisen.

Der Heilige Abend und das Weihnachtsfest bilden nicht nur zeitlich, sondern auch in ihren Bräuchen und Vorstellungen eine untrennbare Einheit. Viele der jahrhundertealten Volksbräuche sind im Laufe der Zeit verloren gegangen oder in Vergessenheit geraten.

Eine weitere Tradition besagt, dass mit dem Badnjak auch Getreide ins Haus gebracht wird, um dem kommenden Jahr Fruchtbarkeit zu sichern. In der Nacht des Heiligen Abends wird nicht geschlafen – die Gläubigen wachen und warten auf den Moment der Geburt Christi. Nach altem Volksglauben sollte an diesem Tag auch nichts aus dem Haus getragen werden.

In den orthodoxen Kirchen finden am Heiligen Abend Liturgien und Abendgottesdienste statt, bei denen der Badnjak entzündet wird.

Im Heiligen-Sava-Tempel in Belgrad beginnt die Liturgie am Heiligen Abend um neun Uhr morgens, während das feierliche Anzünden des Badnjak für 16 Uhr angesetzt ist.

Die festliche Weihnachtsliturgie wird sowohl um Mitternacht als auch am Morgen um neun Uhr gefeiert.