Drei Tote in Stuttgarter Wohnhaus – Nachbarschaft unter Schock

Grausiger Fund in Stuttgart: In einem Wohnhaus wurden drei Tote entdeckt. Die Polizei ermittelt, während die Nachbarschaft unter Schock steht.

In Stuttgart wurden in einem Wohnhaus in der Wiener Straße drei Tote aufgefunden. Die Polizei hat nach Angaben der „Stuttgarter Zeitung“ Ermittlungen zu den näheren Umständen des Vorfalls eingeleitet. Bislang liegen keine detaillierten Informationen zur Identität der Verstorbenen oder zu den Todesursachen vor.

Polizeiliche Maßnahmen

Der Leichenfund hat in der Region erhebliche Beunruhigung ausgelöst. Die zuständigen Behörden halten sich mit weiteren Stellungnahmen zurück, bis die ersten Untersuchungsergebnisse vorliegen. Die Kriminalpolizei hat den Fundort abgesperrt und führt umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die Nachbarschaft zeigt sich von dem Vorfall erschüttert. Anwohner berichten, dass es sich um ein ansonsten ruhiges Wohngebiet handelt.

Die Ermittlungsbehörden bitten Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.