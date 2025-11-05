Dosenbier-Schock: Warum Österreicher plötzlich 30% weniger trinken

Der Markt für Getränkedosen kühlt ab: Umsatzeinbrüche bei Bier und Energydrinks lassen Händler aufhorchen. Das neue Pfandsystem steht unter Verdacht.

Der Verkauf von Dosenbier und Energydrinks ist deutlich eingebrochen. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Bei Dosenbier verzeichneten Händler zeitweise Umsatzrückgänge von bis zu 30 Prozent. Auch bei Energydrinks zeigt die Kurve nach unten – hier wurden im laufenden Jahr rund zehn Prozent weniger Einheiten abgesetzt.

Pfandsystem als Ursache

Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung könnte das neue Pfandsystem sein. Laut aktuellen Erhebungen empfindet noch etwa jeder vierte Konsument die Pfandregelung als störend. Diese Wahrnehmung könnte durchaus Einfluss auf das Kaufverhalten haben und mitverantwortlich für die rückläufigen Absatzzahlen sein.