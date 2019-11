Droht nun die komplette Zerstörung Venedigs? (VIDEO!)

Die Touristenstadt leidet derzeit unter dem schwersten Hochwasser seit Jahrzehnten. Das Ausmaß der Zerstörung sei „unvorstellbar und beängstigend.“

Derzeit zerstört ein zu hoher Wasserspiegel ganz Venedig, zwei Menschen sollen dabei bereits ums Leben gekommen sein. Laut der Nachrichtenagentur ANSA sollen sich die Schäden bis ins historische Stadtzentrum ausbreiten.

Sechzig Boote sollen schwer beschädigt worden sein, unter ihnen auch der Wasserbus, das öffentliche Verkehrsmittel der Stadt. In mehreren Teilen sollen der Strom und die Telefonverbindungen ausgefallen sein. Auch Menschenopfer soll es bereits geben. Ein Mann soll einen elektrischen Schlag bekommen haben, ein weiterer soll leblos vor seinem Haus gefunden worden sein.

Bürgermeister Luigi Brugnaro zeigt sich verzweifelt und meint: „Wir brauchen Hilfe, um diese schwierigen Tage zu bewältigen.“ Laut ihm sollen sich die Schäden in Höhe von Hunderten Millionen Euro belaufen. Es ginge dabei nicht nur um die Hochwasserschäden, sondern auch um die Bevölkerung und die kulturreiche Stadt selbst.

#Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole.

Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova. pic.twitter.com/3Qy7070hZn

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 13. November 2019