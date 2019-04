„Du Neandertaler“: Blogger postet Regeln für „schöne Frauen“ und erntet Shitstorm!

Teile diesen Beitrag:







„Sei schlank, rasier dich, trage pinke Klamotten, höre auf Männer“ – diese und andere Ratschläge hat US-Blogger Alexander J.A Cortes für Frauen. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten…

Der Titel seiner kontroversen Liste mit Regeln für Frauen lautet „How to be a beautiful woman“ (zu Deutsch: Wie man eine schöne Frau ist). Sie umfasst insgesamt zwölf Punkte, an die sich das – in seinen Augen – schwächere Geschlecht halten muss, um „schön“ zu sein.

Der vor Sexismus nur so strotzende 12-Punkte-Plan soll nicht nur Frauen dabei helfen, „schöner“ zu werden, sondern auch Männern bei der Partnerinnenwahl zugutekommen.

Laut Cortes sollen Gleichgesinnte ihren potenziellen Ehefrauen die Liste zeigen, um so herauszufinden, ob man sich mit ihnen fortpflanzen sollte. Reagieren Frauen nämlich ungut auf die Liste, seien sie – laut des Verfassers – ohnehin keine guten Mütter.

Auf der nächsten Seite könnt ihr den 12-Punkte-Plan für „schöne Frauen“ sehen: