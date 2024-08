E-Scooter explodiert im Haus – sechsköpfige Familie aus Serbien erstickt

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ereignete sich ein schwerwiegendes Unglück in Novi Sad. Im Stadtteil Salajka forderte ein verheerender Brand das Leben einer sechsköpfigen Familie.

Gegen zwei Uhr morgens brach in dem Wohnhaus der Familie ein Feuer aus, während alle Familienmitglieder schliefen. Danijel A. und Maja S. sowie ihre vier Kinder im Alter von 2, 4, 5 und 7 Jahren fielen dem Brand zum Opfer. Gemäß ersten Informationen war die Ursache des Todes eine Rauchvergiftung.

Vorläufigen Untersuchungen zufolge könnte eine defekte Batterie eines aufgeladenen Elektrorollers den Brand ausgelöst haben. Die Familie schlief tief und fest, als das Feuer ausbrach, und war somit den giftigen Rauchgasen schutzlos ausgeliefert.

Eine berührende Einzelheit über das jüngste Opfer wurde bekannt: Die zweijährige Tochter hatte erst am 17. August ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Augenzeugen berichteten der Zeitung „Blic“, dass das Kleinkind in den Armen der Mutter gefunden wurde.

Verzweifelte Rettungsversuche

Der erste Nachbar, der das Feuer bemerkte, schilderte die dramatischen Momente: „Ich sah das Feuer und rief sofort, aber sie hörten mich nicht.“ Auch der Vater von Maja S., der in unmittelbarer Nähe wohnt, versuchte verzweifelt, durch das Einbrechen der Türen und Wände zu den Eingeschlossenen zu gelangen. Doch die massiven Flammen verhinderten jegliche Rettungsversuche.

Große Trauer

Noch in derselben Nacht versammelten sich Nachbarn, Verwandte und Freunde vor Ort, um ihre Trauer und Fassungslosigkeit zu teilen. Die enge Verwandtschaft der Verstorbenen lebt in unmittelbarer Nachbarschaft und war somit unmittelbar mit dem Leid konfrontiert. Die Atmosphäre in der Gemeinde ist von tiefer Bestürzung und Trauer geprägt.

Ein Nachbar beschrieb die unbeschreibliche Stille, die von vermehrtem Schluchzen und Schreien durchbrochen wurde: „Erst jetzt realisieren wir, dass wir in einer einzigen Nacht sechs geliebte Menschen verloren haben, darunter vier kleine Kinder.“