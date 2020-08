Ehemaliger Roter Stern-Basketballer stirbt während Training

Der nigerianische Basketball-Profi brach im Alter von 27 Jahren am Spielfeld einfach zusammen und konnte nicht mehr wiederbelebt werden

Am Freitag verstarb der ehemalige Florida State-Center, Michael Ojo während eines Trainings in Belgrad. Die traurige Nachricht übermittelte sein ehemaliger Klub Roter Stern Belgrad. Ojo wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Mehrfache Versuche, den Basketballspieler wiederzubeleben, scheiterten.

Positiv auf Corona

Wie serbische Medien berichten, wurde Ojo positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Bei seinem letzten Training am Freitag galt er jedoch bereits als genesen. Ersten Informationen zufolge starb der 27-Jährige an einem Herzinfarkt.

With big sadness BC Crvena zvezda inform that our former player Michael Ojo passed away in Belgrade.



He was 27 years old. Great member of our club, champion, great teammate, great man…



Rest in peace, Michael 🙏🏼 pic.twitter.com/Bm6awe0pW0