Eier-Mangel in Österreich: Supermarktregale derzeit leer

In vielen österreichischen Supermärkten sind derzeit Hühnereier Mangelware. Besonders knapp sind dabei Eier in Bio- und Freilandqualität, was sich in teilweise leeren Regalen widerspiegelt.

Die derzeitigen Engpässe sind auf zwei Hauptursachen zurückzuführen: die Vogelgrippe und eine verspätete Eierproduktion. Eine Sprecherin von Spar informierte den ORF, dass es zwar örtlich zu Ausverkäufen kommt, diese aber von kurzer Dauer sind und sich die Lage schon wieder verbessert. Auch Hofer verzeichnet eine erhöhte Nachfrage nach Bio-Eiern. Ein Vertreter von Hofer erklärte: „Die Kapazitäten für Biolegehennen in Österreich sind begrenzt. Temporäre Engpässe können daher nicht ausgeschlossen werden.“

Desgleichen berichten Lidl und die REWE-Gruppe von limitiertem Angebot. Lidl rechnet bis spätestens Ostern mit einer Entspannung der Situation. REWE versucht derzeit, punktuelle Engpässe zu überbrücken, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen.

Auswirkungen der Vogelgrippe

Besonders betroffen ist die Region Kärnten, wo aufgrund des späten Osterfests 2024 die Legehennen erst verspätet ausgetauscht wurden. Die neuen Hennen legen noch nicht genügend Eier. Darüber hinaus sind in Salzburg große Bestände von Legehennen wegen der Vogelgrippe in Quarantäne, was die regionale Produktion stark beeinträchtigt und die landesweite Eierproduktion zusätzlich belastet.

Auch Importe rückläufig

Nicht nur die lokale Produktion, sondern auch die Importe sind rückläufig. Die Vogelgrippe hat viele europäische Länder erfasst. Polen musste über 1,3 Millionen Legehennen schlachten, während in Italien rund 800.000 Tiere betroffen waren. Dieser Einbruch in der Produktion hat auch die Importmöglichkeiten Österreichs begrenzt.

Lesen Sie auch: McDonald's muss wegen Vogelgrippe schlimme Konsequenzen ziehen Die Fast-Food-Kette musste bereits die Verfügbarkeit von beliebten Produkten, darunter Wraps und Brötchen mit Ei, begrenzen.

Vogelgrippe-Alarm: Schutzzonen eingerichtet! Österreich reagiert auf Geflügelpest-Ausbrüche mit umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung und Sicherung der Geflügelwirtschaft.

Trotz Schutzzonen: Vogelgrippe erreicht vier Betriebe in Niederösterreich Im Bezirk Amstetten wurden Ausbrüche der Vogelgrippe in drei Geflügelbetrieben bestätigt, wodurch rund 50.000 Tiere betroffen sind.

Martin Mayringer von der Landwirtschaftskammer hob hervor, dass aufgrund sinkender ausländischer Produktionskapazitäten die Importe nach Österreich zurückgehen. Dies erschwert die Beschaffung von Eiern und könnte weitere Herausforderungen für den österreichischen Eiermarkt mit sich bringen. Die Handelsketten sind jedoch zuversichtlich, dass sich die Situation bald wieder stabilisieren wird, bleiben aber vorsichtig optimistisch im Hinblick auf mögliche zukünftige Herausforderungen.