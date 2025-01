Brutal: Junger Mann auf offener Straße niedergestochen

Am Dienstagnachmittag alarmierten aufmerksame Passanten die Wiener Polizei wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Meidling, bei der Messer zum Einsatz kamen.

Die Vorfälle ereigneten sich gegen 15 Uhr in der Wilhelmstraße. Ein 22-jähriger Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen durch mehrere Messerstiche.

Nach der Tat wurde das schwer verletzte Opfer von zwei mutigen Zeuginnen erstversorgt, die an seiner Seite blieben, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Mann wurde daraufhin unverzüglich in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert. Sein Zustand bleibt kritisch, und weitere Informationen über seine Genesung sind noch nicht bekannt.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Suche nach den Tatverdächtigen gestaltet sich bislang schwierig, da alle mutmaßlich Beteiligten nach der Tat flüchteten und bisher nicht ermittelt werden konnten. Die Polizei arbeitet mit Hochdruck daran, die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen.

Nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Vorfall in Hernals, bei dem ein Mann nach einer Messerattacke im Rahmen eines Raubüberfalls schwer verletzt wurde. Zwei Unbekannte hatten zuvor unter Gewaltandrohung Bargeld gefordert. Nach der Weigerung des Opfers kam es zu einem Messerangriff. Auch in diesem Fall ist die Fahndung nach den Tätern noch im Gange, während das Opfer im Krankenhaus behandelt wird.