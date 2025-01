FPÖ will „Zeitenwende“ à la Trump auch in Österreich

Die FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst sieht Donald Trumps Politik als Vorbild für Österreich und spricht von einer „Zeitenwende“. In einem Video betont sie, dass die FPÖ unter Herbert Kickl eine ähnliche politische Neuausrichtung anstreben sollte.

Die freiheitliche Abgeordnete Susanne Fürst sieht in der Amtseinführungsrede von Donald Trump in Washington eine wegweisende politische Vision. Anwesend bei der Zeremonie, lobte Fürst den neuen US-Präsidenten für seinen Optimismus und Tatendrang. Ihre Einschätzung teilte sie in einem am Dienstagabend auf der Plattform X veröffentlichten Video.

Zeitenwende durch Trumps Amtsantritt

Fürst betonte die transformative Natur von Trumps Amtsantritt, den sie als „wahrlich eine Zeitenwende“ beschreibt. „Es liegt nun an uns, dies auch in Österreich zu machen – mit einer freiheitlichen Partei in der Regierung und mit einem Bundeskanzler Herbert Kickl“, erklärte Fürst. Diese Aussage untermauert sie mit dem Glauben, dass Trumps Politik als Inspiration dienen könnte, um auch in Österreich bedeutende Veränderungen voranzutreiben. Sie sieht in Trump ein Vorbild, dem die Freiheitliche Partei nacheifern sollte.

Vision einer Freiheitlichen Regierung

In ihrem Video hebt Fürst hervor, dass es an der Freiheitlichen Partei liege, in Österreich eine ähnliche politische Wende einzuleiten. Sie verweist auf die Möglichkeit, mit Herbert Kickl als Bundeskanzler an der Spitze eine neue politische Ära in Österreich zu begründen. Damit will Fürst einen Impuls setzen, die politische Landschaft Österreichs, inspiriert von Trumps Ansatz, neu zu gestalten.

Fürst fordert ihre Parteikollegen auf, sich an die Spitze dieser Bewegung zu stellen. So soll die zukünftige Ausrichtung der österreichischen Politik beeinflusst werden. Ihr Appell zielt darauf ab, ein neues politisches Kapitel zu gestalten. Und sich den Herausforderungen mit einem neuen politischen Ansatz zu stellen.