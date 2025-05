Eierwurf bei Konzert: Tea Tairović wird attackiert (VIDEO)

Mitten im Triumph verwandelt sich die Bühne in eine Kampfzone: Während 50.000 Fans jubeln, fliegen plötzlich Eier auf Sängerin Tea Tairovic.

Während ihres Auftritts in Novi Pazar, einer Stadt in Serbien, erlebte Sängerin Tea Tairovic einen unschönen Zwischenfall. Mitten in ihrer Performance, die sie anlässlich der Qualifikation des lokalen Fußballklubs für europäische Wettbewerbe gab, wurde die Künstlerin aus dem Publikum mit Eiern beworfen. In sozialen Netzwerken verbreiteten sich umgehend Videos des Vorfalls. Hintergrund der Attacke: Eine Gruppe von Einwohnern wirft der Sängerin vor, mit ihren Auftritten „Unzucht und Unmoral“ zu verbreiten.

Massive Besucherzahlen

Der Andrang bei dem Konzert sprengte alle Erwartungen. Während zunächst von 30.000 Besuchern die Rede war, sprechen neueste Schätzungen sogar von 50.000 Zuschauern. Die Menschenmassen legten die serbische Stadt regelrecht lahm – mit dramatischen Folgen. Laut Anrainern konnten selbst Rettungswagen nicht zu Personen vordringen, die in dem enormen Gedränge kollabierten.

Professionelle Reaktion

Trotz der Attacke bewies Tea Tairovic Professionalität und setzte ihren Auftritt unbeirrt fort. Ihr frisch angetrauter Ehemann – das Paar hatte erst vor wenigen Wochen eine glamouröse Hochzeit gefeiert – eilte sofort zu ihrer Unterstützung. Kurz vor ihrem Auftritt hatte die Sängerin noch erklärt: „Ich bin überglücklich, dass ich heute Abend mit meinem Konzert allen Bürgern von Novi Pazar zur großartigen Platzierung ihres Fußballklubs gratulieren kann!“

Zu dem Eierwurf selbst hat sich die Künstlerin bislang nicht geäußert.