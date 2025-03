Eigene Flüchtlingsklassen: NEOS plant große Änderung

Die Pinken rücken ins Rampenlicht: Ein neues Bildungsprojekt soll in Österreichs Schulen für frischen Wind sorgen. Die Spannung steigt.

Politische Dynamik

Die politische Landschaft Österreichs erlebt eine neue Dynamik: Im Rahmen des dritten Ministerrats der aktuellen Regierung steht die NEOS-Partei im Mittelpunkt. Nachdem zuvor die SPÖ und ÖVP bereits zentrale Maßnahmen initiiert hatten, soll nun ein bedeutendes Projekt im Bildungssektor umgesetzt werden. Der Bildungsminister Christoph Wiederkehr, der bereits ein Handyverbot an Schulen eingeführt hat, plant die Einführung von Orientierungsklassen im gesamten Land. „Ich bin ein großer Freund der Freiheit, allerdings muss die Freiheit dort eingeschränkt werden, wo sie zu einer Gefährdung wird. Eine handyfreie Zone in der Schule steigert den Lernerfolg und fördert das soziale Miteinander“, betonte Wiederkehr in einem Interview mit „Heute“.

Orientierungsklassen Einführung

Diese Orientierungsklassen, die sich bereits in Wien und Vorarlberg bewährt haben, sollen Kindern aus Flüchtlingslagern, die neu nach Österreich kommen und kein Deutsch sprechen, den Einstieg in den Schulalltag erleichtern. Ziel ist es, den Kindern Grundkompetenzen wie Sprache, Werte und Regeln zu vermitteln, bevor sie in den regulären Unterricht integriert werden. Die Maßnahme soll nicht nur den betroffenen Kindern helfen, sondern auch den bestehenden Klassen, indem sie Mitschüler erhalten, die besser vorbereitet sind und den Unterrichtsregeln folgen können.

Yannick Shetty, der Klubchef und Integrationssprecher der NEOS, begrüßt die geplante Ausweitung der Orientierungsklassen. „Ich freue mich, dass Bildungsminister Christoph Wiederkehr mit dem Startschuss für sogenannte ‚Orientierungsklassen‘ in ganz Österreich nun die nächste wichtige Maßnahme für ein gutes Zusammenleben in unseren Schulen setzt“, sagte Shetty gegenüber „Heute“. Die Klassen sollen insbesondere Kindern helfen, die wenig bis gar keine Schulerfahrung haben, und gleichzeitig den Übergang für Schüler erleichtern, die bereits im Unterricht sind.