Unbekannter Mann wollte Elfjährige in Auto zerren

Ein Unbekannter bedrängte ein Mädchen auf ihrem Schulweg in Kematen. Dank ihrer Gegenwehr entkam sie. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Montag um etwa 13:30 Uhr ereignete sich in Kematen, Tirol, ein Vorfall, bei dem ein unbekannter Mann ein 11-jähriges Mädchen auf ihrem Schulweg bedrängte. In der Nähe der Zwölfergasse blockierte der Mann mit seinem Auto den Weg des Mädchens. Der Fremde soll sie an den Armen gepackt und versucht haben, sie in sein Fahrzeug zu zerren. Dank ihrer entschlossenen Gegenwehr konnte das Mädchen dem Griff entkommen und fliehen.

Die Mutter des Mädchens meldete den Vorfall umgehend der Polizei. Die Beamten haben daraufhin Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise von Zeugen. Informationen können an die Polizeiinspektion Kematen unter der Nummer 059133 7115 weitergegeben werden.

Ähnliche Vorfälle

In jüngster Zeit wurden mehrere ähnliche Vorfälle, unter anderem in Oberösterreich und Wien, bekannt. Als Reaktion darauf hat die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen in der Nähe der betroffenen Schulen verstärkt.

