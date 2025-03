Straßenbahn-Unfall in Wien: Mann schwer verletzt

Ein 59-Jähriger wurde in Wien-Floridsdorf von einer Straßenbahn erfasst. Der Mann verlor an einer Haltestelle das Gleichgewicht und stürzte.

Am Montagabend ereignete sich in Wien-Floridsdorf ein schwerwiegender Unfall an einer Haltestelle, bei dem ein 59-jähriger Mann von einer Straßenbahn erfasst wurde. Der Unfall geschah, als der Mann an einer Gehsteigkante das Gleichgewicht verlor und ins Straucheln geriet. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete, berichtete, dass der Mann versuchte, sich an der herannahenden Straßenbahn abzustützen, was jedoch zu seinem Sturz führte.

⇢ Horror-Unfall: Badner-Bahn erfasst Mann



Unfallhergang und Rettung

Der Unfallort war der Bereich der Haltestelle, als die Straßenbahn einfuhr und der Mann offenbar keinen anderen Ausweg sah, als sich an der Bahn festzuhalten. Dies führte zu schweren Verletzungen des Mannes. Die Berufsrettung Wien war schnell zur Stelle und leistete erste notfallmedizinische Hilfe, bevor der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch von den Ermittlungsbehörden untersucht.