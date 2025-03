Capri-Sun kündigt Neuerung an!

Capri-Sun revolutioniert den Getränkemarkt: Ab März 2025 gibt es die Kultgetränke erstmals ohne Zuckerzusatz. Drei neue Sorten stehen in den Startlöchern.

Im Jahr 1969 betrat Capri-Sun, damals unter dem Namen Capri-Sonne, erstmals den Markt. Seitdem hat sich das Unternehmen aus Deutschland zur führenden Marke im Bereich Kindergetränke weltweit entwickelt. Heute werden jährlich über sechs Milliarden Trinkbeutel in mehr als 100 Ländern verkauft. Nun plant das Unternehmen, eine zuckerfreie Variante seines Kultgetränks einzuführen.

Neue Produktlinie

Ab März 2025 sollen drei neue Produkte im Handel erhältlich sein: Multivitamin Zero, Monster Alarm Zero und der Zero-Sirup Fairy Berry. Diese neuen Sorten kommen ohne zugesetzten Zucker aus. Judith Förster, Marketingchefin von Capri-Sun, erklärt: „Mit unseren neuen Zero-Launches erweitern wir unser Angebot an nahezu zuckerfreien Optionen. Bei der Entwicklung haben wir sichergestellt, dass auch diese Produkte das volle Capri-Sun-Geschmackserlebnis liefern.“

Sie betont, dass das Ziel darin liegt, den Konsumenten eine breite Auswahl zu bieten, egal ob sie zuckerhaltige oder zuckerfreie Produkte bevorzugen.