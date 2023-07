Ein schweres Unwetter auf dem Westbalkan verursachte Schaden

Im Sommer 2023 versetzten extreme Klimaereignisse globale Grenzen in Aufruhr und verursachten in zahlreichen Staaten, einschließlich Österreich, Slowenien, Kroatien und Serbien, erhebliche Verheerungen.

Tirol war besonders von den stürmischen Bedingungen betroffen, die seinen Bewohnern harte Prüfungen auferlegten. Die Sturmböen waren so gewaltig, dass sie sogar Dachziegel von den Gebäuden schleuderte. Deutschlandweit und darüber hinaus konfrontierten schwere Wetterbedingungen die Bürger mit herausfordernden Umständen, wobei gelegentliche Regenschauer die Tage entlang der nordadriatischen Küste und im Westen trübten.

Mit Juli 2023 traf der heißeste Monat Serbiens ein, doch die brütende Hitze wurde durch intensive Wetterstörungen unterbrochen. Regen und Sturm brachten Zerstörung mit sich, bekräftigt durch Hagelschlag, von der Größe von Murmeln. Hier in Österreich waren wir ebenso mit heftigen Winden konfrontiert, die Spitzenwerte zwischen 100 bis 160 Kilometer pro Stunde erreichten.

Verwüstende Wetterereignisse machten Slowenien und Kroatien am frühen Morgen zu schaffen und verursachten massive Problemstellungen. Üppige Regenschauer und Gewitter überfluteten die Straßen von Cacak und unterbrachen die Verkehrswege.

Inständig appellierten slowenische und kroatische Behörden an die Öffentlichkeit, sich zwischen 18 und 21 Uhr in Sicherheit zu bringen. In diesem Zeitfenster wurde die höchste Warnstufe (rot) für den nordwestlichen und nordöstlichen Teil Sloweniens ausgerufen.

Gemäß Experten könnten Wetterunbilden auch andere Regionen der genannten Länder treffen. Die Stürme aus Slowenien dürften im Laufe des Abends Kroatien erreichen. Im Bereich um Zagreb und Karlovac wurde Alarmstufe Orange ausgegeben, als Warnung vor starken Gewittern. Für Slowenien und das hügelige Hinterland wurde Alarmstufe Gelb aktiviert.

Schwere Unwetter könnten zudem Serbien heimsuchen, wie Meteorologen prognostizieren. Sie warnen vor erheblichen Schäden, die die erwarteten Gewitter hinterlassen könnten.