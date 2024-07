Einen Tag vor Shannen Dohertys Tod reichte sie die Scheidung ein

Während sich Ashley Hamilton mit emotionalen Worten von seiner Ex-Frau Shannen Doherty verabschiedet, treten neue Details über ihre Scheidungskonflikte mit ihrem dritten Ehemann Kurt Iswarienko ans Licht.

Freunde und Wegbegleiter der am Samstag, 13. Juli 2024, verstorbenen US-Schauspielerin Shannen Doherty trauern um den ehemaligen „Beverly Hills, 90210“-Star. Doherty erlag im Alter von 53 Jahren ihrem jahrelangen Krebsleiden. Nun äußerte sich auch ihr erster Ehemann, der Schauspieler Ashley Hamilton, 49, im Gespräch mit dem Branchenmagazin „TMZ“ mit emotionalen Worten zum Tod seiner Ex-Frau.

„Shannen war nicht nur meine Frau, sie war mein Schutzengel. Auch wenn die Dinge nicht immer so laufen, wie wir es uns erhoffen, stand sie mir in einigen meiner dunkelsten Zeiten zur Seite“, erinnert sich Hamilton.

Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie „Eine Familie namens Beethoven“, erklärte, der Tod seiner Ex-Frau habe ihm das Herz gebrochen.

„Zu sehen, wie sie so stoisch gegen diese schreckliche Krankheit kämpfte, war für viele eine Inspiration, aber für mich noch mehr, da ich selbst Krebs überlebt habe“, sagt der 49-Jährige bewundernd über Shannen, mit der er von 1993 bis 1994 verheiratet war.

Er bedauerte, dass er während Dohertys Kampf gegen den Krebs nie den Kontakt zu ihr gesucht habe. Nun habe „die Welt eine freigeistige Seele verloren, und mein Herz schmerzt für sie und für alle, die sie geliebt haben. Möge sie in Frieden ruhen.“

Einigung mit Ex-Mann nur einen Tag vor dem Tod

Kurz vor ihrem Tod befand sich die Schauspielerin in einem Scheidungskrieg mit ihrem dritten Ehemann, dem Fotografen Kurt Iswarienko, 50. Nach elf Jahren Ehe hatte Doherty im April 2023 die Scheidung eingereicht und forderte rückwirkende Unterhaltszahlungen in Höhe von mehr als 14.300 Euro monatlich, wie „People“ erst im Juni berichtete.

Wie nun aus Unterlagen, die dem „People“-Magazin vorliegen, hervorgeht, stimmte Doherty nur einen Tag vor ihrem Tod, am Freitag, dem 12. Juli, einer „Scheidung ohne Einspruch“ zu und verzichtete damit auf den Ehegattenunterhalt. Der Fotograf soll das Dokument laut „Page Six“ am Samstag, dem 13. Juli – dem Tag, an dem der ehemalige „Charmed“-Star seinen jahrelangen Kampf gegen Brustkrebs verlor – unterzeichnet haben. Beide Parteien hätten „eine schriftliche Vereinbarung über ihr Vermögen und ihre Rechte aus der Ehe oder Lebenspartnerschaft, einschließlich des Unterhalts, getroffen“.