Eingemauerte Leiche: Sohn in Dubai festgenommen

Eine eingemauerte Leiche, ein Sohn auf der Flucht und ein Verdacht, der weit in die Vergangenheit reicht.

In Münchendorf im Bezirk Mödling ist eine eingemauerte Leiche entdeckt worden. Die Polizei hatte die Feuerwehr am Abend des 28. Mai zu einer Notöffnung einer Tür hinzugezogen. Bei dem betreffenden Gebäude dürfte es sich um den Zweitwohnsitz der verstorbenen Pensionistin gehandelt haben.

Speziell ausgebildete Spürhunde nahmen eine Fährte auf und leiteten die Ermittler zu einer Hauswand am Kellerabgang. Dort wurde die einbetonierte Leiche entdeckt. Bei der Toten soll es sich um eine Frau handeln, die kurz vor ihrem hundertsten Geburtstag gestanden wäre. Sie war zuvor als vermisst gemeldet worden.

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Festnahme in Dubai

Im Zuge der Ermittlungen kam es zu einer Festnahme. Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, bestätigte am Dienstag auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung „Heute“. „Wir wissen über die Botschaft, dass es zur Festnahme gekommen ist“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft zur APA.

Die Auslieferungsunterlagen werden demnach derzeit vorbereitet und anschließend nach Dubai übermittelt. „Wir müssen dann warten, welche Informationen wir bekommen“, betonte Bussek. Angaben zum genauen Festnahmeort sowie zur Identität der festgenommenen Person wurden nicht gemacht.

Laut der Tageszeitung „Heute“ handelt es sich bei dem Festgenommenen um den 57-jährigen Sohn der Verstorbenen, der beim Verlassen Dubais in Gewahrsam genommen worden sein soll. Zuvor war nach dem im Ausland lebenden Mann gefahndet worden.

Möglicher Pensionsbetrug

Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Obduktion angeordnet, deren Ergebnis laut Bussek noch aussteht. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, wie auch „Heute“ berichtete.

Seit dem Fund der Leiche halten sich die Behörden in ihren öffentlichen Aussagen weitgehend zurück. Kolportiert wird, dass neben einem möglichen Tötungsdelikt auch Sozialleistungsbetrug als Motiv in Betracht gezogen wird. Der Verdacht lautet, dass die Frau bereits vor Jahren eines natürlichen Todes gestorben sein könnte und anschließend einbetoniert wurde, um den weiteren Bezug ihrer Pension zu ermöglichen.