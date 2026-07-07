Baustellen-Sommer in Wien: Diese Straßen werden jetzt zur Geduldsprobe!

Wien baut – und das massiv. Wer diesen Sommer durch die Stadt fährt, braucht Geduld, gute Nerven und die richtigen Routen.

Der ÖAMTC hat eine laufend aktualisierte Übersicht über verkehrswirksame, längerfristig geplante oder bereits bekannte Baustellen zusammengestellt. Sowohl am Inneren als auch am Äußeren Gürtel finden im Sommer – wie in jedem Jahr – Sanierungsarbeiten statt. Die Arbeiten laufen rund um die Uhr, wobei durchgehend zwei Fahrspuren offengehalten werden.

Am Hernalser Gürtel auf Höhe der Kreuzung Ottakringer Straße finden die Arbeiten an zwei Wochenenden in Fahrtrichtung stadteinwärts statt. In jenen Bereichen, wo zwei Fahrstreifen nicht gleichzeitig aufrechterhalten werden können, werden die Arbeiten auf das Wochenende verlegt.

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Gleisbau & U-Bahn

Gleisbauarbeiten im Bereich Schottengasse/Heßgasse führen in den Sommerferien zu Behinderungen auf Universitäts- und Schottenring. Je zwei Fahrstreifen bleiben nutzbar, wobei einer davon über das außer Betrieb befindliche Gleis geführt wird – Staugefahr ist dabei ausdrücklich zu beachten. Der Geradeaus-Rechts-Fahrstreifen vom Universitätsring wird zum reinen Rechtsabbieger in die Schottengasse. In der Folge sind auch die Straßenbahnlinien 1, 62, 71 und D von Anpassungen betroffen.

Am Karlsplatz ist in einem kurzen Zeitfenster während der Sommerferien wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen in Richtung Schwarzenbergplatz befahrbar. Zwischen Schwarzenbergplatz und Canovagasse bleibt der rechte Fahrstreifen bis Ende 2027 gesperrt.

Die U2/U5-Baustellen verursachen auf mehreren Straßen Einschränkungen und zeitweise Sperren: Am Friedrich-Schmidt-Platz in Richtung Alser Straße gilt ab der Felderstraße eine Sperre, der Verkehr wird Richtung Zentrum sowie zur Garnisongasse und Alser Straße umgeleitet. Auf der Rathausstraße, der Reichsratsstraße und dem Friedrich-Schmidt-Platz gelten geänderte Verkehrsführungen. Die U-Bahn-Arbeiten in diesem Bereich laufen voraussichtlich bis Ende 2026.

Zwischen Engerthstraße und Handelskai ist die Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt. Die Dr.-Natterer-Gasse ist ausschließlich von der Engerthstraße aus erreichbar; ab Herbst 2026 bleibt sie für den Individualverkehr grundsätzlich gesperrt, mit Ausnahme der Zufahrt zu Sport- und Freizeitanlagen. Ab der Schüttelstraße gilt zudem eine Sperre Richtung Handelskai; auch diese bleibt ab Herbst 2026 für den Individualverkehr dauerhaft gesperrt, ausgenommen Anrainerfahrten.

Die Alliiertenstraße wird in zwei Phasen gesperrt; als Umleitungsstrecken stehen Taborstraße, Nordbahnstraße und Am Tabor zur Verfügung. Die Maßnahme dauert bis Ende Oktober. Die Stadionbrücke wird bis August 2026 umgebaut und generalsaniert, gleichzeitig werden Gleise für die Verlängerung der Linie 18 verlegt. In Richtung Wien-Leopoldstadt steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, in Richtung Wien-Landstraße sind es zwei.

Auf der Ostautobahn (A4) kommt es tagsüber in beiden Richtungen zu Fahrstreifeneinengungen; in den Nachtstunden sind Fahrstreifen- oder Totalsperren möglich. Wegen U-Bahn-Bauarbeiten ist die Vordere Zollamtsstraße zwischen Radetzkybrücke/Urania und Kleiner Marxerbrücke/Marxergasse gesperrt. Der Verkehr Richtung Heumarkt wird über Uraniastraße und Stubenring umgeleitet; Richtung Donaukanal stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten sollen bis Ende September 2026 abgeschlossen sein.

Der Schwarzenbergplatz ist zwischen 22:00 und 05:00 Uhr ab Traungasse bis Am Heumarkt in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt. Die Umleitung führt über Traungasse, Lisztstraße und Am Heumarkt. Diese Regelung gilt bis 31. Juli. Wiedner- und Margaretengürtel: In beiden Fahrtrichtungen ist die Fahrbahn auf je zwei Fahrstreifen eingeschränkt – voraussichtlich bis Mitte August 2026.

Bis voraussichtlich Mitte August wird die Kliebergasse im Bereich Margaretengürtel zur Sackgasse. Das Abbiegen vom und auf den Margaretengürtel über die Kliebergasse ist in diesem Zeitraum in beiden Richtungen nicht möglich. Als Alternativen stehen die Wiedner Hauptstraße/Reinprechtsdorfer Straße sowie die Favoritenstraße beim Südtiroler Platz zur Verfügung. Zwischen Reinprechtsdorfer Straße und Spengergasse gilt wegen U-Bahn-Arbeiten eine Sperre stadteinwärts, verbunden mit der Aufhebung der Einbahnregelung – und das bis Ende 2026.

Vom 7. Juli bis Mitte August ist die Strecke zwischen Laimgrubengasse und Kaunitzgasse stadtauswärts gesperrt; das Rechtsabbiegen von der Schanekgasse in die Gumpendorfer Straße ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Von Mitte August bis 6. September gilt eine Sperre zwischen Morizgasse und Wallgasse stadtauswärts.

Bis 17. Juli besteht eine Sperre zwischen Lange Gasse und Auersperggasse; die Umleitung verläuft über Neustift- beziehungsweise Burggasse. Bis Ende August ist der rechte Fahrstreifen zwischen Mariahilfer Straße und Stollgasse gesperrt, ebenso der Linksabbieger Richtung Felberstraße.

Weiträumige Sperren

Von 13. Juli bis Ende August ist der Kreuzungsbereich Spitalgasse, Währinger Straße und Nußdorfer Straße wegen Gleisbauarbeiten gesperrt – weiträumiges Ausweichen wird ausdrücklich empfohlen, da erhebliche Staugefahr besteht. Auch der öffentliche Verkehr ist von Einschränkungen und Sperren betroffen. Die Arbeiten betreffen das Kreuzungsplateau Nußdorfer Straße/Spitalgasse/Währinger Straße. Die Währinger Straße ist zwischen Wilhelm-Exner-Gasse und Strudlhofgasse gesperrt, die Spitalgasse zwischen Michelbeuerngasse und Währinger Straße, die Nußdorfer Straße zwischen Währinger Straße und Widerhofgasse. Eine Zufahrt bis an den gesperrten Bereich heran bleibt möglich.

Für die Umleitung der Nußdorfer Straße Richtung Wien-Josefstadt gilt folgende Strecke: Nußdorfer Straße – Sechsschimmelgasse – Wilhelm-Exner-Gasse (temporäre Einbahn) – Michelbeuerngasse. Die Umleitung der Währinger Straße stadtauswärts führt über Währinger Straße – Berggasse – Liechtensteinstraße – Viriotgasse/Nußdorfer Straße oder Alserbachstraße/Sechsschimmelgasse. Stadteinwärts gilt: Fuchsthallergasse – Alserbachstraße – Liechtensteinstraße – Hörlgasse oder Wilhelm-Exner-Gasse/Michelbeuerngasse.

Wegen Gasarbeiten zwischen Sobieskigasse und Nußdorfer Straße kommt es bis 12. Juli zu Einschränkungen – an Wochenenden jeweils von Samstag, 19:00 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr, an Werktagen in den Nächten von 20:00 bis 05:00 Uhr. Die Gürtelverbindung von der Döblinger Hauptstraße zur Nußdorfer Straße ist in diesen Zeitfenstern nicht befahrbar. Zusätzlich wird je nach Bedarf eine der beiden Linksabbiegespuren gesperrt.

Auf der Quellenstraße findet zwischen Gudrunstraße und Davidgasse ein Fahrbahnumbau statt. Im ersten Bauabschnitt (bis 28. August) ist die Fahrbahn in beiden Richtungen zwischen Buchengasse und Gudrunstraße gesperrt; während der Umbauarbeiten am Plateau Quellenstraße/Neilreichgasse wird örtlich umgeleitet. Für vier Wochen gilt in Fahrtrichtung Laxenburger Straße die Umleitung über Karmaschgasse – Buchengasse – Herzgasse, in Fahrtrichtung Triester Straße über Eckertgasse – Pernerstorfergasse – Karmaschgasse. Im zweiten Bauabschnitt (31. August bis 20. Oktober) erfolgt der Umbau halbseitig zwischen Buchengasse und Davidgasse; zwischen Rotenhofgasse und Buchengasse ist die Neilreichgasse stadteinwärts gesperrt.

Auf der Alaudagasse kommt es bis 24. Juli zu Instandsetzungsarbeiten; zwischen Ada-Christen-Gasse und Favoritenstraße gilt in Fahrtrichtung Favoritenstraße eine Sperre. Auf der Simmeringer Hauptstraße zwischen Fickeysstraße und Weißenböckstraße werden bis voraussichtlich 20. September Gleisbauarbeiten durchgeführt; je Fahrtrichtung steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Da die Ausfahrt aus der Nebenfahrbahn auf Höhe der Gattergasse gesperrt ist, wird die Einbahnrichtung der Nebenfahrbahn zwischen Weißenböckstraße und Gattergasse aufgehoben. Die Fickeysstraße ist auf Höhe der Einmündung in die Simmeringer Hauptstraße ebenfalls gesperrt.

Zwischen der Kreuzung Simmeringer Hauptstraße und der Kreuzung Am Kanal gilt eine Sperre; die Umleitung führt über Simmeringer Hauptstraße – Weißenböckstraße – Am Kanal. Diese Regelung gilt bis 23. August. Zwischen Simmeringer Hauptstraße und Anton-Stilling-Platz ist die Strecke in beiden Richtungen wegen Wartungsarbeiten bis Mitte September gesperrt.

Im ersten Bauabschnitt ist die Landwehrstraße von der Alberner Hafenzufahrtsstraße bis zur Jedletzbergerstraße/Margetinstraße gesperrt; die Umleitung verläuft über Alberner Hafenzufahrtsstraße – Zinnergasse – Artillerieplatz – Margetinstraße. Im zweiten Bauabschnitt ist die Margetinstraße zwischen Jedletzbergerstraße/Margetinstraße und Artillerieplatz gesperrt; die Umleitung führt über Alberner Hafenzufahrtsstraße – Landwehrstraße – Zinnergasse – Artillerieplatz. Die Gesamtdauer der Arbeiten erstreckt sich bis 4. September.

Zwischen Meidlinger Hauptstraße und Grieshofgasse ist der rechte Fahrstreifen bis Ende Dezember gesperrt. Zwischen Hanselmayergasse und Trautmansdorffgasse laufen Fernwärmearbeiten; um die Zufahrt für Anrainer im Baustellenbereich zu gewährleisten, bleibt eine provisorische Einbahn mit einer Restfahrbahnbreite von 3,20 Metern aufrecht, wobei die Einbahnrichtung vom jeweiligen Bauabschnitt abhängt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September.

Die Umleitungen Richtung Wien-Hietzing führen über Fasangartengasse – Lainzer Straße – Hietzinger Hauptstraße. In der Gegenrichtung gilt die Strecke über Trauttmansdorffgasse und Wattmanngasse (Einbahnführung), und je nach Bauabschnitt entweder weiter über Würzburggasse – Opitzgasse zum Montecuccoliplatz oder über die Elisabethallee zum Montecuccoliplatz beziehungsweise zur Stranzenberggasse.

Zwischen Joachimsthalerplatz und Flötzersteig steht bis 11. September in Nachtstunden und an Sonntagen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zwischen Montleartstraße und Ameisbachzeile werden neue Fernwärmeleitungen verlegt; je Fahrtrichtung ist ein Fahrstreifen befahrbar. Die Arbeiten laufen bis Mai 2027.

Zwischen Schlossallee und Phillipsgasse ist der rechte Fahrstreifen jeweils von 09:00 bis 15:00 Uhr bis Ende August gesperrt. Bis 21. Juli gilt eine Vollsperre; die Umleitung führt über St. Veiter Brücke beziehungsweise Baumgartenbrücke. Die Abbiegebeziehungen von Hadikgasse und Hietzinger Kai werden als Geradeaus-Fahrstreifen geführt, die Geradeaus-Fahrstreifen von Guldengasse und Mantlergasse als Rechtsabbiege-Fahrstreifen. Zwischen 22:00 und 05:00 Uhr kann es zur Sperre eines Fahrstreifens in der Hadikgasse sowie auf dem Hietzinger Kai kommen.

Auf der Amundsenstraße auf Höhe Schottenhof kommt es bis 4. September zu Bauarbeiten; beide Fahrtrichtungen werden abwechselnd über einen Fahrstreifen mit Ampelregelung geführt. Auf der Mariahilfer Straße zwischen Linzer Straße/Anschützgasse/Zollernsperggasse und Sperrgasse finden bis 30. April 2027 Straßenbauarbeiten statt. Der Individualverkehr stadtauswärts wird größtenteils über das richtungsführende Gleis geführt, die Kreuzungsplateaus werden abschnittsweise gesperrt. Stadteinwärts ist der Abschnitt zwischen Denglergasse und Kauergasse gesperrt; die Umleitung führt über Denglergasse – Jurekgasse – Kauergasse. Die Mariahilfer Straße ist stadteinwärts ab der Kreuzung Anschützgasse bis zur Grenzgasse für den motorisierten Individualverkehr dauerhaft gesperrt. Zwischen dem Kreuzungsplateau Grenzgasse und der Kauergasse gilt während der Bauarbeiten zudem eine Sperre stadtauswärts; die Umleitung verläuft über Oesterleingasse – Viktoriagasse – Jurekgasse – Rustengasse zurück zur Mariahilfer Straße. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Clementinengasse als Sackgasse ausgebildet.

Von 22. Juli bis voraussichtlich 4. September kommt es wegen Bauarbeiten auf der Schönbrunner Brücke zu Einschränkungen. Von der Grünbergstraße kommend bleiben zwei Linksabbiegestreifen in die Linke Wienzeile stadtauswärts sowie ein Geradeaus-Fahrstreifen erhalten. Wegen Bauarbeiten ist die Johnstraße bis 6. September zwischen Hütteldorfer Straße und Fenzlgasse Richtung Süden gesperrt; die Umleitung führt über Oeverseestraße – Matthias-Schönerer-Gasse – Flachgasse – Fenzlgasse.

Bis voraussichtlich 4. September kommt es wegen Sanierungsarbeiten zur Sperre eines Fahrstreifens in den Abschnitten Winckelmannstraße bis Schloßallee sowie Stiegergasse bis Ullmannstraße. Bis 31. Juli gilt zwischen 19:00 und 05:00 Uhr eine Sperre von zwei Fahrstreifen. Am Flötzersteig werden im Sommer zwischen Montleartstraße und Ameisbachzeile neue Fernwärmeleitungen verlegt; je Fahrtrichtung steht ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten laufen bis Mai 2027.

Bis 31. Juli ist zwischen Herbststraße und Gablenzgasse in der Zeit von 19:00 bis 05:00 Uhr eine Sperre von zwei Fahrstreifen in Kraft. Bis 30. August kommt es im Bereich Arnethgasse/Familienplatz zwischen 20:00 und 05:00 Uhr zu wechselseitigen Anhaltungen. Richtung Gersthof gilt bis Anfang September eine Sperre; die Umleitung führt über Roggendorfgasse – Pezzlgasse – Gschwandnergasse – Rötzergasse – Rosensteingasse – Kreuzgasse in die Gersthofer Straße. Richtung Hernals steht ein Fahrstreifen zur Verfügung.