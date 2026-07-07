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Verkehrsunfall

Tragisches Ende einer Motorradfahrt: 17-Jähriger stirbt bei Unfall

Tragisches Ende einer Motorradfahrt: 17-Jähriger stirbt bei Unfall
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Motorradunfall in Oberösterreich endet tödlich – und hinterlässt mehrere Familien in einem Ausnahmezustand.

In Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich) ist am Montag ein 17-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr auf der L1501, als der Jugendliche zunächst gestürzt und anschließend in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt war. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Kinder blieben unversehrt

Im betroffenen Pkw befanden sich neben der 40-jährigen Lenkerin auch deren vier Kinder im Alter von 16 Monaten bis zwölf Jahren – alle fünf blieben körperlich unversehrt, wie die Polizei mitteilte.

Anwohner eines direkt an die Unfallstelle angrenzenden Bauernhofes eilten sofort herbei und leisteten Erste Hilfe. Kurz darauf trafen ein Notarztteam sowie die Besatzung eines Rettungshubschraubers ein – für den jungen Fahrer kam jede medizinische Versorgung jedoch zu spät.

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