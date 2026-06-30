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Hitzeschutz

Arbeiten bei 30 Grad: ÖGB fordert Hitzeschutz auch für Innenräume

Arbeiten bei 30 Grad: ÖGB fordert Hitzeschutz auch für Innenräume
FOTO: iStock/humonia
2 Min. Lesezeit |

Neue Regeln schützen Beschäftigte draußen – doch wer in Küchen, Hallen oder Bussen schwitzt, bleibt bislang weitgehend schutzlos.

Angesichts wiederkehrender Hitzewellen verlangt der Österreichische Gewerkschaftsbund in Tirol einen deutlich erweiterten Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. ÖGB-Tirol-Vorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied spricht sich für einen umfassenden Hitzeschutzplan aus, der ausdrücklich auch Innenarbeitsbereiche einschließt. Produktionshallen, Hotelküchen und schlecht klimatisierte Büros seien ebenso von extremer Hitze betroffen wie Baustellen oder der Straßenbau.

Als mögliche Maßnahmen nennt sie Erholungspausen in gekühlten Räumen, bauliche Adaptierungen sowie hitzebedingten Sonderurlaub ab definierten Temperaturgrenzen. Besonderes Augenmerk legt Föger-Kalchschmied auf Busfahrerinnen und Busfahrer, die ihre Pausen in aufgeheizten Fahrzeugen verbringen müssen. Darüber hinaus appelliert der ÖGB Tirol an die Politik, beim Kampf gegen den Klimawandel entschiedener vorzugehen.

Neue Schutzverordnung

Seit Jänner 2026 gilt eine neue Hitzeschutzverordnung, die Arbeitgeber bei einer Hitzewarnung der Stufe 2 oder höher – das entspricht Temperaturen ab 30 Grad, gemessen von der GeoSphere Austria – zum Handeln verpflichtet. Das Arbeitsinspektorat ist ab diesem Schwellenwert befugt, Kontrollen durchzuführen. Die Verordnung schreibt sowohl technische als auch organisatorische Vorkehrungen vor, darunter die Verlagerung von Arbeitszeiten, Beschattungsmaßnahmen sowie persönliche Schutzausrüstung wie leichte Kleidung und Sonnenschutz.

Während für Tätigkeiten im Freien seit Anfang des Jahres verbindliche Schutzpflichten bestehen, fehlt eine vergleichbare Regelung für Arbeitsplätze in Innenräumen bislang. Die Hitzeschutzverordnung gilt ausdrücklich nur für Arbeiten im Freien – Tätigkeiten in geschlossenen Innenräumen wie Produktionshallen, Hotelküchen oder Büros sind davon nicht erfasst. Für diese Arbeitsplätze gelten weiterhin die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung, wonach die Temperatur in Arbeitsräumen bei geringer körperlicher Belastung höchstens 25 °C und bei normaler körperlicher Belastung höchstens 24 °C betragen darf. Ist dies wegen Wärmequellen nicht möglich, müssen belastungsmindernde Maßnahmen wie zusätzliche Pausen in kühleren Bereichen und Bereitstellung geeigneter Getränke getroffen werden.

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