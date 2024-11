Einkaufssamstage in Wien: Hier herrscht nun Fahrverbot!

Um den Wienern ein entspanntes vorweihnachtliches Flanieren und Einkaufen zu ermöglichen, wird an den folgenden Einkaufssamstagen die Innere Mariahilfer Straße sowie die Neubaugasse für alle Fahrzeuge gesperrt.

Konkret geht es am 30. November, 7. Dezember, 14. Dezember und 21. Dezember um den Abschnitt der Inneren Mariahilfer Straße zwischen Getreidemarkt/Museumsplatz und Stumpergasse/Kaiserstraße und den Abschnitt der Neubaugasse zwischen Innerer Mariahilfer Straße und Westbahnstraße, das gilt wie immer auch für Fahrräder und E-Scooter. Die bestehenden Begegnungszonen, Ladezonen und Wohnstraßen sind in diesem Zeitraum aufgehoben. Daher am besten auf die Wiener Öffis umsteigen und entspannt die Weihnachtseinkäufe erledigen!

Die Querung der Inneren Mariahilfer Straße ist ausschließlich über Stumpergasse – Kaiserstraße möglich. Das gilt auch für die Radfahrer sowie E-Scooter-Fahrer. Fahrzeuglenker wird das weiträumige Ausweichen empfohlen, Parkgaragenzufahrten werden entsprechend gekennzeichnet.

Shoppen mit den Wiener Linien

Schnell, entspannt und umweltfreundlich kommt man mit den Wiener Linien zum weihnachtlichen Shoppingerlebnis auf die Innere Mariahilfer Straße und Neubaugasse. Beispielsweise mit der U3 Station Zieglergasse bzw. Neubaugasse oder mit der U6 Station Westbahnhof.

Die Buslinie 13A wird an den eingangs genannten Tagen jeweils im Zeitraum von 9.00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr kurzgeführt.

Einbahnregelungen aufgehoben

An den genannten Tagen werden auch folgende Einbahnen aufgehoben bzw. werden zu Sackgassen:

Andreasgasse zwischen ONr. 6 (Garage Andreaspark) und Lindengasse

Zieglergasse zwischen Mariahilfer Straße und ONr. 3/4

Schottenfeldgasse zwischen Apollogasse und Mariahilfer Straße

Webgasse zwischen Mariahilfer Straße und Schmalzhofgasse

Mondscheingasse zwischen Neubaugasse und Zollergasse

Lindengasse zwischen Zieglergasse und Andreasgasse

Lindengasse zwischen Andlergasse und Neubaugasse

Straßenzug zur Sackgasse

Andreasgasse zwischen ONr. 6 (Garage Andreaspark) und Mariahilfer Straße (bei der Mariahilfer Straße endend)

Die Zufahrten zu den Parkgaragen werden durch die jeweiligen Betreiberunternehmen im Umfeld der Inneren Mariahilfer Straße und Neubaugasse mit entsprechenden Hinweistafeln und Richtungsangaben gekennzeichnet.

Halte- und Parkverbote

Halte- und Parkverbote werden vor Ort entsprechend gekennzeichnet. Sämtliche Maßnahmen werden jeweils durch provisorische Verkehrszeichen und physische Sperren (Abschrankungen) gekennzeichnet. Der Beginn der Verkehrsbeschränkungen wird durch Zusatztafeln am Vortag angekündigt. Beamte der Landespolizeidirektion Wien werden ebenfalls vor Ort zur Überwachung der Maßnahmen im Einsatz sein.