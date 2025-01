Einwanderung & Staatsbürgerschaft: Das ändert sich ab sofort!

Die Stadt Wien – Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA35) bietet ab sofort einen neuen Online-Assistenten für den Erhalt eines Aufenthaltsrechts in Österreich im Internet an. Nach der erfolgreichen Einführung von zwei Online-Assistenten im vergangenen Jahr, erweitert die Wiener Einwanderungsbehörde ihr Angebot am 14. Jänner 2025 um einen weiteren Online-Assistenten in englischer Sprache. Dieser Schritt unterstreicht das kontinuierliche Bestreben, die Servicequalität für internationale Antragsteller zu verbessern.

Ein neuer englischsprachiger Online-Assistent für „Einwanderung“ steht jetzt zur Verfügung.

Der neue Online-Assistent begleitet die Antragsteller, welche ein Aufenthaltsrecht in Österreich erhalten möchten, durch einen mehrstufigen Abfragepfad, der etwa 60 Fragen umfasst, und liefert dadurch treffgenaue Informationen zum Verfahren; der Assistent bietet abschließend die Möglichkeit zur Terminbuchung bei der Behörde oder weiterführende Informationen. Die entsprechenden Seiten des Webangebots der Stadt Wien wurden in Bezug auf eine leicht verständliche Sprache überarbeitet.

„Der Online-Assistent der Einwanderung hat drei große Themenblöcke, Familie, Bildung und Arbeit. Er deckt aber zum Beispiel auch Personen ab, die von einer Asylberechtigung auf einen Aufenthaltstitel nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz umsteigen möchten. Mithilfe eines mehrstufigen Abfragepfades werden Interessierte zum für sie passenden Aufenthaltstitel und zur entsprechenden Webseite geleitet“, so Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr.

„Der Online-Assistent Einwanderung verzeichnet seit der Onlinestellung im August 2024 rund 7.400 Zugriffe (Stichtag 2. Jänner 2025). Um ein noch größeres Publikum anzusprechen und die Möglichkeiten zur Übersetzung durch Onlinedienste zu vervielfachen wurde der Online-Assistent Einwanderung nun auf Englisch übersetzt“, so Georg Hufgard-Leitner, Abteilungsleiter der Stadt Wien – Einwanderung und Staatsbürgerschaft.

SERVICE: Link zum neuen„Virtual assistant for immigration to Austria“: https://www.wien.gv.at/assistent/einwanderung-en

Online-Assistent Einwanderung: https://www.wien.gv.at/assistent/einwanderung

Online-Assistent für Vertriebene aus der Ukraine: https://www.wien.gv.at/assistent/ukraine-vertriebene

Online-Assistent Staatsbürgerschaft (inklusive Staatsbürgerschaft für Kinder): https://www.wien.gv.at/assistent/staatsbuergerschaft