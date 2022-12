Eisenbahn der Republika Srpska erhält internationalen Kredit

Ende des Jahres hätte die Republika Srpska einen Kredit in Höhe von 36 Millionen Euro zurückzahlen müssen. Nun hat die Weltbank die Verlängerung des Kredites genehmigt.

Am Dienstag erhielten die Eisenbahnen der Republika Srpska (Željeznice Republike Srpske, ŽRS) die Genehmigung, die Laufzeit ihres Kreditvertrags zu verlängern. 24 Monate mehr Rückzahlungszeit wurden damit gewehrt. Die Rückzahlungszeit des Kredites in Höhe von 36 Millionen Euro wäre am 31.12.2022 abgelaufen. Das Geld wird im Rahmen des Umstrukturierungsprojekts der bosnischen Eisenbahn verwendet, berichtet lok-report.de.

Der amtierende Generaldirektor der Eisenbahnen, Željko Radić, erklärt: “Der Prozess selbst ist äußerst komplex und beinhaltet die Durchführung von äußerst bedeutenden Entscheidungen, Änderungen sowie gesetzlich vorgeschriebenen Aktivitäten, die nicht nur von den Eisenbahnen der Republika Srpska abhängen, und dementsprechend ist die Verlängerung der neuen Frist gerechtfertigt, was von den Weltbanken bestätigt wurde.”

Umstrukturierungsprojekt

Ende letzten Jahres bewertete die Weltbank das Umstrukturierungsprojekt des Unternehmens. Es hieß, dass das Projekt gute Fortschritte macht und die Rückzahlung der Kreditsumme von rund 36 Millionen Euro verbessert wurde.

“Die Republika Srpska Railways hat eine neue Frist für die vollständige Fertigstellung des Umstrukturierungsprojekts bis zum 31.12.2024. Wir sind das Umstrukturierungsprojekt mit Ernsthaftigkeit angegangen und führen es verantwortungsbewusst durch, unter Einhaltung der gesetzlichen Verfahren, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Verkehr und Kommunikation, mit Unterstützung der Regierung der Republik Srpska und der Aufsicht der Weltbank, die das Niveau der Realisierung des Projekts als zufriedenstellend und in Übereinstimmung mit allen Verpflichtungen, die die Eisenbahnen der Republika Srpska erfüllt haben, bewertet hat und die Zustimmung zur Verlängerung der Laufzeit des Kredits aus dem internationalen Abkommen erhalten hat“, ergänzt Radić.