Eisige Kälte & bis zu -40 Grad: Jetzt spricht der Wetter-Experte!

Die frostige Peitsche des Winters wird in den nächsten Tagen weiterhin Österreich in ihren eisigen Griff nehmen. Doch die Wetterexperten prognostizieren eine mögliche dramatische Wetterwende in der kommenden Woche.

Am Freitag erreicht uns ein neues Tiefdruckgebiet aus Skandinavien, das die kalte Luftmasse nach Südosten verdrängt. Im Norden und Osten ziehen dichte Wolken auf, und es kann vereinzelt zu Schneeschauern kommen. Im Westen und Süden bleibt es jedoch trocken und sonnig, abseits von Hochnebelfeldern. Der Wind weht lebhaft bis kräftig und dreht auf nördliche Richtungen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen frostigen -3 Grad und milden +4 Grad.

Samstag – Sonne im Süden, Wolken im Norden

Am Samstag lösen sich hochnebelartige Wolken südlich der Alpen auf, während es nördlich der Donau trüb bleibt. Im Mühl- und Waldviertel könnte es zu leichtem Schneegriesel kommen, während südlich des Alpenhauptkamms die Sonne überwiegt. Der Wind weht lebhaft bis kräftig aus nordwestlichen Richtungen, und die Temperaturen erreichen Werte von -3 bis +6 Grad, wobei die höchsten Werte entlang der Thermenlinie zu verzeichnen sind.

Spannung für die kommende Woche

Die Wetterexperten sind gespannt auf die kommende Woche. „Da ist etwas im Busch“, so die Prognose. Über Mitteleuropa treffen kalte Luftmassen aus Skandinavien, wo Temperaturen bis zu -40 Grad (in Schweden) herrschen, und warme Luft aus dem Mittelmeerraum, wo es 20-25 Grad warm ist, aufeinander. Wer das Wetterduell gewinnt? „Wir werden es sehen…“, so die Experten.