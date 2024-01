Staukalender 2024: An diesen Tagen staut es!

Nach einem intensiven Reisewochenende zu Beginn des neuen Jahres ist es an der Zeit, sich bereits auf die nächste Urlaubsreise vorzubereiten. Der Staukalender für 2024 liefert eine Zusammenfassung der Tage und Strecken mit den höchsten Stauwahrscheinlichkeiten. Damit lässt sich die An- und Abreise optimal planen, um kostbare Zeit im Stau zu vermeiden.

Der Staukalender 2024 steht ab sofort unter www.oeamtc.at/staukalender zur Verfügung. Hinein fließen permanent Informationen wie europaweite Ferientermine, Infos zu Großveranstaltungen und zu verkehrsrelevanten Baustellen.

Ferientermine

Im Jahr 2024 sind wieder zahlreiche Stauzeiten auf den Straßen zwischen Österreich und dem Balkan zu erwarten. Die Semesterferien in Wien, Burgenland und Niederösterreich, die vom 5. Februar bis zum 11. Februar dauern, werden voraussichtlich einen erheblichen Anstieg des Verkehrsaufkommens in Richtung Balkan mit sich bringen. Reisende sollten sich auf längere Wartezeiten und Staus einstellen.

Der Pfingstsonntag fällt dieses Jahr auf den 19. Mai. Ob man aus dem Pfingstreiseverkehr dann schon Rückschlüsse auf den Sommerreiseverkehr ziehen kann, wird vom Wetter abhängen. Ein weiterer Verkehrsschwerpunkt ist während der Osterferien, die ab dem 29. März beginnen, zu erwarten. Die 14-tägigen Pfingstferien zählen schon jahrelang zu den verkehrsreichsten Tagen des Jahres. Teils erhebliche Staus sind auf der Tauern Autobahn (A10) vor dem Baustellenbereich Golling-Werfen einzuplanen.

In Österreich wird man gestaffelt am letzten Juni- und am ersten Juliwochenende in den Sommerurlaub aufbrechen. Dabei wird der Ferienbeginn im Osten noch verhalten, der Ferienbeginn im Westen, am 6. Juli, schon stärker ausfallen. Der Höhepunkt des Sommerreiseverkehrs wird am letzten Juli- und ersten Augustwochenende erwartet, die Bayern starten am 29. Juli in den Urlaub.

Insbesondere in Richtung Balkan dürfte es zu starkem Verkehrsaufkommen kommen. Die Zeit vom 29. Juni bis zum 9. September markiert eine große Stauwelle, da viele Menschen in den Sommerurlaub aufbrechen, insbesondere in Richtung Balkan und Kroatien. Reisende sollten sich auf ausgedehnte Wartezeiten und Staus auf den Autobahnen einstellen.

Die Urlauberrückreise hat sich laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen in den letzten Jahren immer weiter in den September verschoben. Auch 2024 rechnet man mit den letzten Wellen in Richtung Norden erst Mitte bis Ende September. Auch das Ferienende in Bayern am 9. September spricht für starkes Verkehrsaufkommen auf den Haupttransitrouten.

Auch zu Allerheiligen am 1. November ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Weihnachtsfeiertage, die in diesem Jahr auf einen Mittwoch fallen, könnten aufgrund von Fenstertagen zu einer längeren Reisewelle führen. Bereits ab dem 23. Dezember bis zum 8. oder 9. Januar ist daher mit erheblichem Verkehrsaufkommen in Richtung Balkan und auf dem Rückweg zu rechnen.

Reisende sollten diese Termine im Auge behalten und ihre Reiserouten entsprechend planen, um möglichst stressfrei ans Ziel zu gelangen.

Verkehrsrelevante Baustellen

Aus den derzeitigen Baustellen-Informationen, die laufend ergänzt werden, stechen zwei heraus: Die Sperre des Arlbergtunnels auf der S16 und die Tunnelsanierungen auf der Tauern Autobahn (A10).

Die Sperre des Arlbergtunnels ist von Mitte April bis Mitte November geplant. Mit Verzögerungen ist auf der direkten Umleitung zwischen Tirol und Vorarlberg, der Arlbergstraße (B197/L197), zu rechnen. Auch auf der großräumigen Ausweichstrecke über München wird es zeitweise Probleme geben.

Der einstreifige Gegenverkehrsbereich auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg zwischen Golling und Werfen wird bis Juni 2024 immer noch zu teils langen Staus und Verzögerungen führen, so etwa besonders im Pfingstreiseverkehr.

Festivals

Das Nova Rock Festival (13. bis 16. Juni) sowie der Formel 1-GP (28. bis 30. Juni 2024) und der Moto GP (16. bis 18. August) in Spielberg werden zu den am stärksten besuchten Veranstaltungen zählen. An den österreichisch-deutschen Grenzen wird im Juni und Juli die Fußball-Europameisterschaft für Verzögerungen sorgen. Im Staukalender finden Interessierte aber noch zahlreiche weitere Veranstaltungen.

