Ekel-Alarm auf Urlaubsinsel: So entstehen eure Cocktails wirklich!

Gefährlicher Urlaubsgenuss auf Mallorca: Die Polizei warnt eindringlich vor Cocktails vom Strand. Ein aktueller Fall zeigt, wie riskant der vermeintlich günstige Drink sein kann.

Die Polizei in Palma schlägt Alarm: Der Kauf von Cocktails bei Strandhändlern an der Playa de Palma kann erhebliche Gesundheitsgefahren bergen. Am Montag veröffentlichten die örtlichen Behörden eine dringende Warnung vor dem Konsum von Getränken wie Mojitos oder Sangría aus nicht autorisierten Quellen. Die Beamten betonen, dass bei diesen illegalen Verkäufen jegliche Hygienestandards fehlen – weder die Herkunft der Zutaten noch deren sachgemäße Kühlung sei sichergestellt. Auch bei verwendetem Eis und Wasser bestehe Kontaminationsgefahr. Die Sicherheitskräfte richten daher einen eindringlichen Appell an Urlauber, auf derartige Angebote zu verzichten.

Schockierender Vorfall

Ein aktueller Vorfall unterstreicht die Problematik: Vor wenigen Tagen erwischten Polizisten einen Straßenverkäufer, der Früchte direkt auf dem Straßenbelag verarbeitete. Laut Mallorca Zeitung nutzte der Mann lediglich eine Plastiktüte als Unterlage. Die fertigen Mixgetränke wurden aus einem unverschlossenen Fünf-Liter-Behälter ausgeschenkt. Die Einsatzkräfte stellten sämtliche Utensilien sicher, verhängten ein Bußgeld und zogen die Gesundheitsbehörden hinzu.

Virale Aufklärung

Die Problematik war bereits zuvor bekannt geworden. Ein deutscher Urlauber hatte die mangelnden Hygienebedingungen in einem Video dokumentiert, das sich anschließend in den sozialen Medien rasch verbreitete.

Was für viele Feriengäste zunächst wie ein harmloser Urlaubsgenuss wirkt, kann tatsächlich schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Gesundheitsrisiken und rechtliche Verstöße

Die Behörden auf Mallorca betonen, dass der illegale Verkauf von Cocktails am Strand nicht nur gegen das Verbot des Alkoholverkaufs im öffentlichen Raum ohne Lizenz verstößt. Das eigentliche Problem liegt in der Gefahr für die Konsumenten: Die Getränke werden unter völlig unhygienischen Bedingungen hergestellt und in einfache Plastikbecher abgefüllt, was das Risiko von Infektionen und Lebensmittelvergiftungen drastisch erhöht.

Die unhygienische Zubereitung – wie im jüngsten Fall, bei dem Obst direkt auf dem Asphalt geschnitten wurde – ist besonders bedenklich. Experten warnen, dass durch Bakterien und andere Krankheitserreger, die sich in nicht ordnungsgemäß gekühlten oder verunreinigten Getränken vermehren können, ernsthafte gesundheitliche Beschwerden auftreten können.

📍 Ort des Geschehens