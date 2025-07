Trumps exklusive „Kalendergirl-Party“: Nur Epstein als Gast erlaubt

Die Verbindung zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein gerät zunehmend in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Wie die New York Times berichtet, veranstaltete der damalige Geschäftsmann und spätere US-Präsident 1992 einen „Kalendergirl-Wettbewerb“ in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Das Pikante daran: Jeffrey Epstein war offenbar der einzige männliche Gast neben Trump selbst.

Der Veranstalter George Houraney erinnert sich an seine damaligen Bedenken: „Das ist doch eine Party für VIPs und jetzt sagst Du, nur Du und Jeffrey? Ich kenne Jeff sehr gut, ich kann nicht zulassen, dass er junge Mädchen anbaggert.“

Die Veranstaltung selbst verlief nach Aussagen von Beteiligten in ausgelassener Atmosphäre. Eine Teilnehmerin namens Jill Harth erhob später schwere Vorwürfe gegen Trump. In einer später zurückgezogenen Klage behauptete sie, der heutige Ex-Präsident habe sie in ein Schlafzimmer gedrängt und zu einem Kuss gezwungen.

Belastende Dokumente

Zusätzlich belastend wirkt ein vom Wall Street Journal thematisiertes Glückwunschschreiben zu Epsteins 50. Geburtstag aus dem Jahr 2003, das Trumps Namen tragen soll. Das Dokument, in das die Zeitung nach eigenen Angaben Einsicht erhielt, enthält offenbar anzügliche Inhalte – darunter mit einem Marker gezeichnete Umrisse eines weiblichen Körpers mit Brüsten.

Epsteins Verhaftung und anschließende Anklage im Jahr 2019 lösten in Teilen der amerikanischen Gesellschaft zahlreiche Spekulationen aus. Der Grund: Epstein pflegte beste Kontakte zur US-amerikanischen High Society. Zahlreiche Prominente und Milliardäre verkehrten in seinem Umfeld.

Auch Trump verbrachte nachweislich Zeit mit Epstein, wie mehrere Videoaufnahmen von gemeinsamen Partys dokumentieren.

Besonders aufschlussreich ist dabei Filmmaterial aus dem Jahr 1992, das die beiden auf einer Party in Mar-a-Lago in ausgelassener Stimmung zeigt. Die Aufnahmen wurden von mehreren US-Medien veröffentlicht und dokumentieren die damals enge Verbindung zwischen den beiden Männern. Trotz dieser offensichtlichen Nähe hat Trump später öffentlich jede engere Beziehung zu Epstein dementiert und behauptet, es sei zwischen ihnen zu einem Zerwürfnis gekommen.

