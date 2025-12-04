Ekelhaft! Diese europäische Stadt ist der größte Dreckshaufen

Budapest führt nun eine unrühmliche Rangliste an: Mit fast 38 Prozent negativer Sauberkeitsbewertungen wurde Ungarns Hauptstadt zur schmutzigsten Stadt der Welt erklärt.

Schmutzrekord in Budapest

Wer auf Hygiene Wert legt, sollte seine Reisepläne nach Budapest möglicherweise überdenken. Die ungarische Hauptstadt führt nun eine wenig schmeichelhafte Rangliste an: Sie wurde vom globalen Gepäckaufbewahrungsunternehmen Radical Storage zur schmutzigsten Stadt weltweit gekürt. In fast 38 Prozent aller Bewertungen zur Sauberkeit beklagten Besucher Schmutz, Müll oder mangelhafte Instandhaltung. Experten sehen einen Zusammenhang mit dem rasant wachsenden Touristenansturm – allein im September verzeichnete Budapest einen Besucherzuwachs von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr, was die städtischen Reinigungsdienste offenbar an ihre Grenzen bringt.

Die Untersuchung umfasste 100 Städte aus dem Euromonitor-Index der beliebtesten Reisedestinationen. Dabei werteten die Forscher rund 70.000 englischsprachige Google-Bewertungen der jeweils zehn meistbesuchten Attraktionen jeder Stadt aus. Im Fokus standen dabei die Begriffe “clean” und “dirty”, um ein authentisches Bild der tatsächlichen Touristenerfahrungen zu gewinnen.

⇢ Ungarns Milliardenspiel: Budapest will Russland bei Serbiens NIS verdrängen



Italiens Müllproblem

Besonders auffällig: Italien dominiert die Negativliste mit gleich vier Städten unter den Top Ten. Rom belegt mit 35,7 Prozent negativer Sauberkeitsbewertungen den zweiten Platz. Die Müllproblematik in der italienischen Hauptstadt hat mittlerweile solche Ausmaße angenommen, dass vereinzelt sogar Wildschweine in den Straßen gesichtet werden. “Rom ist wunderschön, aber der Müll… Es ist wirklich ekelhaft”, lautet das vernichtende Urteil eines Touristen.

Auf dem dritten Platz folgt Las Vegas, wo das rund um die Uhr pulsierende Nachtleben und der Massentourismus die Sauberkeit stark beeinträchtigen. Ein Besucher beschrieb die Glücksspielmetropole in Nevada drastisch als “gefährliche Mülldeponie voller Kot und Urin”. Überraschenderweise schaffte es New York, trotz seines zweifelhaften Rufs als Heimat zahlreicher Nagetiere, nur auf den zwölften Platz.

Die zehn schmutzigsten Städte weltweit sind laut Studie:

Budapest (37,9%)

Rom (35,7%)

Las Vegas (35,6%)

Florenz (29,6%)

Paris (28,2%)

Mailand (26,8%)

Verona (26,2%)

Frankfurt (24,6%)

Brüssel (24,4%)

Kairo (23,6%)

Sauberste Reiseziele

Für Reisende, die besonderen Wert auf Sauberkeit legen, gibt es jedoch auch erfreuliche Nachrichten. Die Analyse kürt Krakau in Polen mit einer Sauberkeitsbewertung von 98,5 Prozent zur reinsten Stadt der Welt. Dahinter folgen Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten (98%) und der Stadtstaat Singapur (97,9%).

Die zehn saubersten Städte weltweit sind demnach:

Krakau (98,5%)

Sharjah (98%)

Singapur (97,9%)

Warschau (97,8%)

Doha (97,4%)

Riad (96,9%)

Prag (96,4%)

Muscat (96,4%)

Dubai (96,3%)

Fukuoka (96,3%)