Eklat bei El Clasico: Rassismus gegen Lamine Yamal

Der FC Barcelona hat einen beeindruckenden Sieg im El Clasico gegen Real Madrid gefeiert. Mit einem deutlichen 4:0-Sieg im Santiago Bernabeu setzte sich die Mannschaft in einem Spiel durch, das in vielerlei Hinsicht in Erinnerung bleiben wird.

Besonders herausragend war der Auftritt des 17-jährigen Talents Lamine Yamal, der in der 77. Minute das 3:0 erzielte und damit als jüngster Torschütze in der Geschichte des El Clasico gilt. Der bisherige Rekordhalter war der Barcelona-Spieler Alfonso Navarro, der 1947 im Alter von 17 Jahren und 356 Tagen gegen Real Madrid getroffen hatte.

Ein beispielloser Rekord

Yamal avancierte mit 17 Jahren und 106 Tagen zum jüngsten Torschützen des El Clasico. Mit seiner beeindruckenden Leistung schrieb er ein neues Kapitel in der Geschichte dieses traditionsreichen Duells zwischen den beiden Erzrivalen.

Ein Schatten auf dem sportlichen Erfolg

Der glanzvolle Abend wurde jedoch von einem bedauerlichen Vorfall überschattet. In sozialen Netzwerken wurden Videos veröffentlicht, die zeigten, wie Lamine Yamal von einigen Zuschauern beleidigt wurde. Der Vorfall rief eine schnelle Reaktion von Real Madrid und den Behörden hervor. „Es wurden Ermittlungen eingeleitet, um die Täter ausfindig zu machen“, ließ der Klub verlauten. Derartige Vorfälle werden vom spanischen Fußball-Verband seit dem Fall von Vinicius Junior, der im Mai 2023 während eines Spiels gegen Valencia rassistischen Beleidigungen ausgesetzt war, verstärkt verfolgt.