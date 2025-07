Elf Verletzte bei Messer-Amoklauf im Supermarkt

Plötzlicher Schrecken im Alltag: Ein Mann stürmt mit einem Klappmesser durch einen Supermarkt in Michigan und verletzt wahllos elf Menschen.

In einem Walmart-Supermarkt in Traverse City im US-Bundesstaat Michigan hat ein Angreifer am Samstag mehrere Kunden mit einem Messer attackiert. Bei dem Vorfall wurden insgesamt elf Personen verletzt. Die örtliche Polizei teilte über den Kurznachrichtendienst X mit, dass ein Tatverdächtiger bereits in Gewahrsam genommen wurde.

Sheriff Michael Shea gab gegenüber Medien bekannt, dass es sich beim mutmaßlichen Täter um einen 42-jährigen Mann aus Michigan handelt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Angreifer ohne Komplizen handelte. Bei der Tatwaffe handelte es sich laut Sheriff Shea vermutlich um ein Klappmesser.

Verletzte Personen

Unter den Verletzten befinden sich sechs männliche und fünf weibliche Personen. Drei der Opfer mussten operativ versorgt werden. Ein Krankenhaus in Traverse City bestätigte auf seiner Facebook-Seite die Aufnahme und Behandlung von elf Verletzten. Das Munson Medical Center teilte mit, dass alle Opfer derzeit unter ärztlicher Aufsicht stehen und medizinisch versorgt werden.

Mögliche Zufallstat

Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei bislang keine konkreten Angaben machen. Sheriff Shea deutete jedoch an, dass es sich um „Zufallshandlungen“ gehandelt haben könnte. Nach aktuellen Ermittlungsständen liegen keine Hinweise auf einen gezielten Hintergrund oder die Beteiligung von Komplizen vor. Zu einer möglichen psychischen Vorgeschichte des Täters äußerten sich die Behörden auf Nachfrage nicht.

Traverse City liegt im Norden der Vereinigten Staaten am Ufer des Michigansees, etwa 400 Kilometer nordwestlich von Detroit.

