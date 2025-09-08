Elon verliert den Strom: Tesla-Imperium bröckelt in Heimatmarkt

Teslas Dominanz im US-Elektroautomarkt bröckelt dramatisch. Erstmals seit sieben Jahren fällt der Marktanteil unter 40 Prozent, während die Konkurrenz aufholt.

Der US-Elektroautobauer Tesla verzeichnet auf seinem Heimatmarkt einen besorgniserregenden Abwärtstrend. Aktuelle Erhebungen des Forschungsinstituts Cox Automotive, die von Reuters aufgegriffen wurden, zeigen einen historischen Tiefpunkt: Der Marktanteil von Tesla im US-amerikanischen E-Auto-Segment ist im August auf 38 Prozent gesunken – erstmals seit Oktober 2017 unterschreitet das Unternehmen damit die 40-Prozent-Marke. Damals befand sich die Produktion des Model 3, Teslas erstes Fahrzeug für den Massenmarkt, noch in der Anfangsphase.

Die negativen Entwicklungen setzen sich auch 2025 fort: Im ersten Halbjahr des aktuellen Jahres fiel Teslas Marktanteil bereits auf 44,7 Prozent bei einem Verkaufsrückgang von über 12 Prozent, während General Motors seinen E-Auto-Absatz mehr als verdoppeln konnte und mit über 78.000 verkauften Fahrzeugen einen Marktanteil von 12,9 Prozent erreichte.

Die Kundschaft orientiert sich zunehmend an Elektrofahrzeugen der Mitbewerber, während das Produktportfolio des von Elon Musk geführten Konzerns zusehends veraltet. Diese Entwicklung verdeutlicht den steigenden Konkurrenzdruck durch traditionelle Automobilhersteller, die ihre Kaufanreize für Elektrofahrzeuge verstärken. Während Wettbewerber neue Modelle einführen, hat Tesla seinen Fokus auf die Entwicklung von autonomen Taxis und menschenähnlichen Robotern verschoben. Pläne für preisgünstigere Elektrofahrzeuge wurden vorerst zurückgestellt oder komplett aufgegeben.

Produktstrategie stockt

Die jüngste Modellneuheit von Tesla war der Ende 2023 eingeführte Cybertruck, der jedoch nicht an die Verkaufserfolge des Model 3 oder des SUV Model Y heranreicht. Mit nur 9.019 zugelassenen Einheiten im Jahr 2024 blieben die Zulassungszahlen des futuristischen Pickup-Trucks deutlich hinter den Erwartungen zurück, während das Model Y weiterhin das meistverkaufte Elektrofahrzeug des Unternehmens bleibt.

Diese Situation trifft das Unternehmen in einer kritischen Phase. Marktexperten prognostizieren einen Anstieg der E-Auto-Verkäufe in den USA, bevor die staatliche Steuergutschrift von bis zu 7.500 US-Dollar im Herbst 2025 ausläuft. Dies dürfte den wirtschaftlichen Druck auf Tesla und andere Hersteller verschärfen.

Konkurrenz holt auf

Jahrelang hatte Tesla den Markt beherrscht, seine Absatzzahlen rapide gesteigert und hohe Preise durchsetzen können. Mittlerweile zwingt die intensivere Konkurrenz den Konzern zu Preisreduktionen, was die Gewinnmargen schmälert. Die Juli-Statistiken belegen, dass Konkurrenten wie Hyundai, Honda, Kia und Toyota durch höhere Kaufanreize ihre Verkaufszahlen um 60 bis 120 Prozent steigern konnten. Volkswagen erreichte sogar eine Steigerung von über 450 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Als zusätzliche Belastung für die Marke Tesla gelten die politischen Aktivitäten des Firmenchefs Musk im rechten Spektrum sowie seine frühere Kooperation mit US-Präsident Donald Trump.