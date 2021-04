En, ten, tini: Diese 10 Kinderlieder lieben wir bis heute noch (VIDEO)

Das tolle am Menschsein ist, dass wir im Laufe der Zeit sehr viele Erinnerungen sammeln, die wir dann später jederzeit wieder abrufen können – und die uns sofort in die vergangene Situation zurückversetzen. So ist es auch mit den Kinderliedern, die bestimmte Erinnerungen an damals hervorrufen.

Mit neuen Generationen kommen neue Kinderlieder, wie die überaus beliebte ansteckende Melodie „Baby Shark“. Es scheint, dass die Zeit von ‘Okoš bokoš prdne kokoš’ oder ‘Kad si sretan lupi dlanom ti o dlan’ der Lieder längst vorbei ist. Mit Nostalgie erinnert Kosmo euch an die Lieder, die ihr während der ganzen Kindheit gesungen und gespielt habt.

Auf der nächsten Seite geht es los!