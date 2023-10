Ende des Gratis-Parkens im Donau Zentrum – Nur eine Ausnahme bleibt!

Das Donau Zentrum in Wien-Donaustadt, bekannt für seine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen, sieht sich mit einem rasanten Anstieg von Fremdparkern konfrontiert. Durch die Schließung des öffentlichen U-Bahn-Parkplatzes und die Ausweitung des Wiener Parkpickerls sind die 3.000 Parkplätze des Centers stark nachgefragt. Ab dem 2. Oktober 2023 tritt eine neue Parkordnung in Kraft, die das Parken für Nichtmitglieder kostenpflichtig macht.

Die Schließung des öffentlichen U-Bahn-Parkplatzes bei der U1-Station Kagran und die Ausweitung des Wiener Parkpickerls haben eine unerwartete Kettenreaktion ausgelöst. Das kostenlose Parkangebot des Donau Zentrums hat sich zu einem Magneten für Pendler und andere Fremdparker entwickelt. Wie ein Sprecher von Westfield, dem Betreiber des Donau Zentrums, feststellte: „Ein extremer Anstieg an Fremdparkern“ hat das Parkhaus in den letzten Monaten überflutet.

Die Centerleitung hat auf diese Entwicklung reagiert. „Aufgrund der zuletzt rasant gestiegenen Zahl an Fremdparkern in unseren Parkhäusern, sahen wir uns gezwungen, die Parkordnung ab dem 2. Oktober 2023 anzupassen“, erklärte die Centerleitung in einer Stellungnahme. Das Ziel: „Möglichst vielen unserer treuen Westfield-Club-Mitglieder einen Gratis-Parkplatz zur Verfügung stellen zu können und die missbräuchliche Verwendung der Parkhäuser einzudämmen.“

neues Parksystem

Die neue Parkordnung sieht vor, dass nur Mitglieder des Westfield-Clubs kostenlos parken können. Sie müssen dazu einfach ihr Parkticket in den Automaten einlegen und den Barcode ihrer Mitgliedskarte vom Handy scannen. Daraufhin können sie drei Stunden gratis parken. Nichtmitglieder hingegen müssen ab sofort eine Gebühr entrichten, die 2,50 Euro pro Stunde beträgt.

Shopping City Süd bleibt unverändert

Im Gegensatz zum Donau Zentrum bleibt die Parkordnung in der Shopping City Süd unverändert. Dort stehen 10.000 Gratis-Parkplätze zur Verfügung, von denen 700 überdacht sind. Mitglieder können hier vier Stunden kostenlos parken, Nichtmitglieder zwei Stunden.