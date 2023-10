Revolution auf dem Tabakmarkt: Dieses Land plant ein Rauchverbot!

Die britische Regierung schlägt vor, den Kauf von Zigaretten für nachfolgende Generationen dauerhaft zu verbieten.

Dies könnte einen erheblichen Einfluss auf die Tabakindustrie haben und zu einigen der strengsten Rauchergesetze der Welt führen. Der Vorschlag wird sowohl von Gesundheitsgruppen gelobt als auch von der Tabakindustrie kritisiert. Wenn andere Staaten vergleichbare Maßnahmen ergreifen, ist eine weltweite Auswirkung zu erwarten.

Um das Rauchen unter Jugendlichen bis 2040 nahezu vollständig zu eliminieren, schlägt die britische Regierung vor, das legale Alter für den Kauf von Zigaretten jedes Jahr um ein Jahr anzuheben. „Ein 14-Jähriger wird heute nie legal eine Zigarette verkauft bekommen“, verkündete Premierminister Rishi Sunak auf der Konferenz der Konservativen Partei.

Gesundheitsgruppen wie Action on Smoking and Health begrüßen den Vorschlag und sehen darin einen Weg, der das Rauchen obsolet machen könnte. Andererseits kritisiert die Tabakindustrie die Vorschläge als „unverhältnismäßigen Angriff“ auf die Rechte Erwachsener. Das Verbot von legalen Produkten hat immer gefährliche Nebenwirkungen und öffnet die Tür für kriminelle Banden, illegale Produkte zu verkaufen“, warnten die Tobacco Manufacturers Association.

Die Auswirkungen auf die Tabakindustrie könnten erheblich sein, insbesondere für Unternehmen, die einen grossen Teil ihres Einkommens aus dem britischen Tabakverkauf erzielen. „Während die kurzfristigen Auswirkungen wahrscheinlich minimal waren, könnte der Einfluss des Verbots allmählich materiell werden“, sagte Owen Bennett, Analyst bei Jefferies. Dabei wies er darauf hin, dass Personen im Alter von 18-25 etwa 10% der derzeitigen erwachsenen Raucher in Großbritannien ausmachen.

Sollte der Vorschlag verabschiedet werden, würde Großbritannien das erste Land in Europa sein, das Neuseeland folgt, das bereits einen ähnlichen Plan vorgelegt hat. Globale Auswirkungen könnten folgen, wenn andere Länder ähnliche Maßnahmen ergreifen. „Ein Risiko für alle Unternehmen besteht darin, dass andere Nationen nachziehen“, bemerkte Bennett. Länder wie Dänemark ziehen bereits einen ähnlichen Schritt in Betracht und viele weitere haben das Ziel, das Rauchen in naher Zukunft auf ein Minimum zu reduzieren.