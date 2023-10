Ende einer digitalen Ära: SMS stellt Betrieb ein!

Es ist ein Abschied, der Nostalgie weckt: Die Kommunikationsplattform „sms.at“, die in ihrer Hochzeit von 800.000 Nutzern frequentiert wurde und monatlich 30 Millionen SMS versandte, wird 24 Jahre nach ihrem Debüt eingestellt.

Die Plattform, die als erste Social-Media-Plattform fungierte, hat in den letzten Jahren einen drastischen Rückgang der Nutzung erlebt. Während in den Spitzenzeiten 30 Millionen SMS pro Monat über „sms.at“ verschickt wurden, sind es in diesem Jahr nur noch 100.000 pro Monat. Messenger-Dienste haben die Rolle der SMS in der privaten Kommunikation weitestgehend übernommen und die Popularität von „sms.at“ in den Schatten gestellt.

„Die Entwicklungen im privaten SMS-Versand haben uns schweren Herzens zur Entscheidung geführt, die Plattform einzustellen“, erklärt Josef Grabner, Managing Director von LINK Mobility Austria, dem Betreiber von „sms.at“. Ab dem 4. Oktober 2023 sind keine neuen Abonnements und Registrierungen mehr möglich. Der vollständige Betrieb von „sms.at“ wird am 13. Dezember 2023 eingestellt.

Doch während der private SMS-Versand rückläufig ist, verzeichnet der geschäftliche Bereich weiterhin Zuwächse. Für diese Kunden bietet LINK Mobility Austria eine Alternative: „Diejenigen, die ’sms.at‘ kommerziell genutzt haben, können unser Einstiegsangebot mit 50 gratis SMS und einer 14-tägigen Testphase nutzen“, so Grabner. Die Registrierung erfolgt auf websms.at.

digitale Revolution

Die Geschichte von „sms.at“ ist ein beeindruckendes Zeugnis des rasanten technologischen Wandels und des österreichischen Innovationsgeistes der letzten 20 Jahre. Als „sms.at“ 1999 erstmals online ging, standen Ideen wie Social Media noch in den Kinderschuhen. Doch „sms.at“ wuchs zu einer Plattform heran, die frühzeitig die Richtung der digitalen Revolution aufzeigte. Über die Jahre hinweg haben sich sieben Millionen Menschen auf „sms.at“ versammelt, um sich zu vernetzen, sich kreativ auszudrücken und ihre Geschichten mit der Welt zu teilen.