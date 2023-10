Insta wird kostenpflichtig: So viel müsst ihr monatlich zahlen!

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram plant, ein Abonnementmodell für werbefreie Nutzung in Europa einzuführen. Dieses Vorhaben, das unter dem Namen „Subscription No Ads“ (SNA) bekannt ist, soll bereits in den kommenden Monaten umgesetzt werden.

Laut einem Bericht des renommierten „Wall Street Journal“ erhalten Nutzer dadurch die Möglichkeit, sich zwischen zwei Optionen zu entscheiden: Die kostenfreie Nutzung der Plattformen mit personalisierter Werbung oder die werbefreie Nutzung gegen eine monatliche Gebühr. Diese Entscheidungsfreiheit könnte einen Wendepunkt in der Art und Weise darstellen, wie wir Social Media nutzen und wahrnehmen.

Abo-Modell

Die Details des Abonnementmodells sind ebenso interessant. Meta plant, für die werbefreie Nutzung von Facebook oder Instagram auf dem Desktop rund zehn Euro pro Monat zu verlangen. Für jedes zusätzliche verknüpfte Konto würde eine Gebühr von etwa sechs Euro anfallen. Doch für mobile Nutzer sieht die Preisgestaltung etwas anders aus. Aufgrund der Provisionen, die von den App-Stores von Apple und Google für In-App-Zahlungen erhoben werden, würde der monatliche Preis für die werbefreie Nutzung auf mobilen Geräten bei etwa 13 Euro liegen.