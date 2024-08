Enorme Preise: So teuer ist Kroatien geworden!

Trotz düsterer Prognosen über den „Untergang der Saison“ und den „Zusammenbruch des Tourismus“ zeigen die Ergebnisse Jahr für Jahr Verbesserungen. Die Vorsaison und die laufende Saison verzeichnen gute Ergebnisse. Dennoch sagen einige Experten auch in diesem Jahr einen Rückgang des Tourismus in Kroatien voraus.

Der langjährige Anstieg des Tourismus geht mit einem dramatischen Preisanstieg einher. In nur drei Jahren stiegen die Preise für Apartments, Hotels, Restaurants und Cafés um 45 bis 80 Prozent. Dies ist der größte Anstieg in touristischen Ländern der EU und darüber hinaus. Kroatien ist daher zu einem der teuersten Länder für Sommerurlaube geworden.

Der Preisanstieg ist so stark, dass er maßgeblich zur Inflation in Kroatien beiträgt. Laut dem kroatischen Statistischen Amt (DZS) stiegen die Preise für „Restaurants und Hotels“ von 2015 bis Juni dieses Jahres um 70 Prozent. Das ist weit mehr als der allgemeine Preisanstieg von 29,2 Prozent.

Glücklicherweise machen Restaurants und Hotels nur einen kleinen Teil des Haushaltsbudgets aus, im Vergleich zu Lebensmitteln und Wohnkosten. Daher ist der Einfluss auf die allgemeine Inflationsrate begrenzt. Dennoch haben Touristen einen signifikanten Anstieg der Urlaubskosten erlebt. Dies zeigt sich besonders im Vergleich zu anderen wichtigen Sommerreisezielen.

Preissteigerungen in Kroatien

Von Juni 2021 bis Juni 2024 stiegen die Preise für Hotels und Restaurants in Kroatien um 51,7 Prozent. Das ist viel mehr als in anderen touristischen Ländern. Portugal verzeichnete den zweitgrößten Anstieg mit 36,8 Prozent. Montenegro folgte mit 33,9 Prozent. Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland erlebten ebenfalls starke Preissteigerungen, aber nicht in dem Ausmaß wie Kroatien. Kroatien ist daher schnell zu einem der teuersten Sommerurlaubsziele in Europa geworden. Dies sollte jedoch auch eine Verbesserung der Qualität mit sich bringen.

Kroatien als eine der teuersten Destinationen

Im Jahr 2015 war Kroatien noch eines der günstigeren Reiseziele in Europa. Länder wie Frankreich, Italien, Zypern, Spanien, Griechenland und Portugal hatten höhere Preise für Restaurants und Hotels. Bis 2023 stieg Kroatien jedoch zur dritttürsten Destination in Europa auf, nur hinter Frankreich und Italien. Die Preise für Hotels und Restaurants lagen 2015 noch 28 Prozent unter dem EU-Durchschnitt, während sie 2023 nur noch 9,4 Prozent niedriger waren. Im Vergleich zu Zypern, Griechenland, Spanien und Portugal ist Kroatien bei den Hotel- und Restaurantpreisen teurer geworden.

Rekordsteigerungen bei Restaurants

Im Juni 2024 waren Restaurants und Cafés in Kroatien 45,7 Prozent teurer als im Juni 2021. Das ist ein Rekordanstieg, der etwa 30 Prozentpunkte über dem Anstieg in Ländern wie Frankreich, Italien, Griechenland und Spanien liegt.

Hotelpreise steigen

Kroatien liegt bei den Preissteigerungen für Hotels an der Spitze. Mit einem Anstieg von 63,6 Prozent liegt Kroatien zwar hinter Spanien und Portugal, aber immer noch weit über dem Anstieg in Italien, Griechenland, Frankreich, Montenegro und Albanien.

Um die Urlaubskosten zu senken, entscheiden sich viele, weniger in Restaurants zu essen und mehr Fast Food zu konsumieren. Auch hier sind die Preise gestiegen. Von Juni 2021 bis Juni 2024 stiegen die Preise für Fast Food in Kroatien um 60,8 Prozent. Das ist der größte Anstieg, 27,4 Prozentpunkte höher als in Montenegro, dem zweitgrößten Preisanstieg bei Fast Food.