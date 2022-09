Enthüllung der Djokovic-Statue – „Das ist unser Sieg!“

Seit heute schmückt die Büste des erfolgreichsten Tennisspielers der Welt, Novak Djokovic, den serbischen Kulturgarten in Cleveland, Ohio!

Die Tesla Science Foundation (TNF) aus Philadelphia hat entschieden, dass Novak Djokovic gerade heute, am 11. September 2022, wenn das Finale der US Open ausgetragen wird, zumindest symbolisch in Amerika vertreten sein sollte.

Deshalb wurde gerade dieser Tag für die Enthüllung der Novak-Büste im serbischen Kulturgarten gewählt. In einer Umfrage unter Mitgliedern und Freunden der Stiftung wurde entschieden, dass die Worte von Novak Djokovic auf dieses Denkmal festgehalten werden sollen:

(FOTO: Tesla Science Foundation)

„Als die NATO 1999 mein Land ohne Rechtsgrundlage zerstörte, war ich ein Kind. Ich schwor, dass ich dieselbe Welt auf meine Art und Weise erobern würde, und hier bin ich heute. Diese Zerstörung hat weder mich noch mein Volk zerstört. Unser Geist ist nicht gebrochen worden. Wir sind immer noch fröhlich, trotz aller Herausforderungen. Das ist unser Sieg.“